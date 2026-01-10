Estradni frizer javno pretio doktorki tužbom! Pred smrt sve izneo u javnost, klinika ga ubeđivala da mu NIKO NEĆE VEROVATI

Uzrok smrti Matije Radulovića, estradnog frizera koji je preminuo u 43. godini na Badnji dan, još nije poznat. Međutim, nakon vesti o njegovoj tragičnoj smrti, pojavili su se snimci na društvenoj mreži Iks u kojima on govori o zdravstvenim problemima sa zubima, te čak najavljuje i tužbe i sudska veštaćenja.

Matija je uz video objavio i fotografije svoje vilice "pre i posle" na kojima se vidi neuspeli rezultat estetskog lečenja stomatologa.

- Draga doktorka, ja sam tebi rekao da mene ne može da zaustavi buldožer, a kamo li piskaranje vaših gluposti, čime se vi štitite da vas neko ne tuži jer će se smatrati kao lažna izjava. Šta je lažno?! To što si mi masakrirala zube i što mi od njih nije ostalo ništa? Ti, koja si bila pet godina kod mene u salonu! Ti, koja si znala celu situaciju! Ti, koju je vlasnik pitao: "Da i si sigurna da ovo možeš da uradiš?" Em si mi uništila zube, em si me uništila zdravstveno. Naravno da ću da te tužim i moja izjava ne ože da se karakteriše kao lažna zato što ćemo ići na veštačenje. Otkriće se šta se sve desilo, a desilo se svašta. I na kraju "otkačuješ" pacijenta SMS porukom. Sram te bilo! - govorio je on pred kamerom.

Matija Radulović je na pomenutoj mreži govorio o ugradnji metalokeramičkih krunica, navodeći da se njegovo zdravstveno stanje nakon toga pogoršavalo. Kako je tada navodio, ispostavilo se da je alergičan na metal od koga su krunice napravljene, a da se lečio duže nego što je to trebalo da bude.

Nakon toga je uradio keramičke krunice, ali je gotovo u potpunosti ostao bez svojih prirodnih zuba, dok je zdravstveno stanje nastavilo da se pogoršava.

Oglasila se ordinacija koju je Matija optužio za narušeno zdravlje

Ordinacija u kojoj je Matija bio na lečenju, hitno se oglasila povodom tragedije, a saopštenje prenosimo u celosti:

- Izražavamo iskreno saučešće porodici i bližnjima povodom smrti Matije Radulovića. Istovremeno, naša ordinacija trpi veliku nepravdu na društvenim mrežama zbog širenja netačnih i neproverenih informacija. Matija je pre dolaska kod nas bio lečen u više stomatoloških ordinacija. Nakon terapije kod nas nije bio zadovoljan određenim aspektima, zbog čega mu je novac u potpunosti vraćen i naš profesionalni odnos je tada završen. Poslednjih meseci lečio se u drugoj stomatološkoj ordinaciji, nakon odlaska od nas. Ne postoji nikakva povezanost između našeg rada i njegove smrti. Molimo za poštovanje činjenica, dostojanstvo i prestanak širenja neistina.

Autor: D. T.