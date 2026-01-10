AKTUELNO

Preslatko: Čeda i Aca sada imaju svoje lutkice! Ljudi zaluđeni ovim igračkama, novac stiže sa svih strana

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com ||

Bivši političar Čeda Jovanović i Aleksandar Kos gotovo svakodnevno su u žiži interesovanja javnosti, a ovog puta pažnju su privukli nečim potpuno neočekivanim.

Osim što političar sada ima lutku sa sopstvenim likom, isto važi i za njegovog bliskog prijatelja i to ne bilo kakvu, već popularnu Labubu lutkicu, koje su u rekordnom roku osvojile svet i postale pravi modni i kolekcionarski hit.

Foto: Instagram.com

Na slici se jasno vide dve figure odevene u braon i bež tonove: jedna sa prepoznatljivom Cedinom sedom kosom, dok druga ima bradu koja je zaštitni znak Kosa. Ipak, istina je daleko dublja i emotivnija nego što se na prvi pogled cini. Detalje o nastanku lutkica i njihovom humanom karakteru otkrio je upravo Jovanović.

- Lutkice su mi stigle kao poklon od prijateljice iz Nemačke. Vreme je praznika, a ja sam zaista živ samo kada sam sa klincima, kada se okupimo, družimo, kada im pomažem da reše svoje probleme i kada mogu nešto da im poklonim-započinje Čeda.

Foto: Instagram.com/coa_kos

Ističe da mu darivanje predstavlja posebnu radost, čak veću nego onima koji poklon dobiju.

- Mislim da niko ne bi mogao tačno da razume ko je tu kome dao poklon, jer mi se često čini da se ja više obradujem nego oni koji ga prime. Srećan sam kada mogu nešto da dam. Ceo život mislim na one koji nisu srećni poput nas i kad god sam bio u mogućnosti, trudio sam se da makar malo sreće dodam sa strane- iskreno priznaje Jovanović.

Autor: D. T.

#aleksandar kos

#lutkica

#Čeda Jovanović

