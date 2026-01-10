AKTUELNO

Domaći

Borko Radivojević pravi gala veselje za celu estradu, sinu slavi punoletstvo: Sve će biti izuzetno glamurozno

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedan od naših najpoznatijih harmonikaša, Borko Radivojević, organizovaće raskošno gala slavlje povodom punoletstva svog sina Luke, a kako saznajemo, biće reč o događaju koji će se dugo pamtiti.

Proslava će okupiti porodicu, bliske prijatelje i brojne javne ličnosti, a atmosfera će, prema najavama, biti u znaku glamura, emocija i elegancije. Borko je poznat po perfekcionizmu i posvećenosti detaljima, pa će i ovog puta svaki segment večeri biti pažljivo osmišljen - od ambijenta, preko muzike, do najsitnijih detalja.

Foto: Printscreen YouTube

- Sve će izgledati izuzetno glamurozno, vodiće se računa o svakom detalju, sjajnom muzikom i mnoštvom detalja koji će ovo slavlje učiniti jedinstvenim. Biće to veče puno emocija, ali i pravi gala događaj - otkriva izvor blizak porodici.

Luka će biti u centru pažnje, a oni koji ga poznaju ističu da je izrastao u vaspitanog, kulturnog i skromnog mladića. U jednom od najupečatljivijih trenutaka večeri, prema najavama, uslediće i posebno obraćanje namenjeno slavljeniku, koje će dodatno obeležiti ovaj važan porodični jubilej.

Foto: Pink.rs

Podsetimo, Borko je nedavno u novogodišnjem intervjuu za "Blic" govorio o planovima za narednu godinu.

- Zdravlje, mir i dovoljno vremena za ono što volim. Naravno, da moja porodica i prijatelji, budu zdravi, srećni i ispunjeni. Sve drugo dođe, ako ste vredni i imate radne navike- rekao nam i je deodao:

Autor: D.T.

#Borko Radivojević

#Rođendan

#punoletstvo

#slavlje

POVEZANE VESTI

Domaći

DAJU DOZVOLU, PA SUTRADAN ZOVU I TRAŽE NENORMALNE PARE! Muzičar raskrinkao estradu: Starije kolege ne podnose mlađe

Domaći

ŠOK! Borko Radivojević na svadbi Uroša Živkovića uzeo 60.000 € bakšiša: Zbog ove lepotice samo su padali evri (FOTO)

Extra

Borko Radivojević se oglasio povodom konkursa koji se pretvorio u malu muzičku senzaciju: Izuzetno mi je drago da svi ti mladi ljudi...

Domaći

SVE PRŠTI OD LUKSUZA: Evo kako izgleda restoran u kojem Viki Miljković slavi punoletstvo sinu Andreju (VIDEO)

Domaći

BORKO RADIVOJEVIĆ PROSLAVIO PRVI ROĐENDAN UNUKU! Snimak sa slavlja dirnuo mnoge: Porodica je moje najveće bogatstvo (FOTO)

Domaći

Borko Radivojević puca od ponosa! Okupio porodicu u Crnoj Gori, pa se pohvalio pravim vrednostima: Supruga i deca poziraju pored mora (FOTO)