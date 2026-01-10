AKTUELNO

Najteže je ostati sam: Jovana Pajić konačno posle razvoda o Saleta otvorila dušu

Pevačica Jovana Pajić iza sebe ima brak sa kolegom Aleksandrom Cvetkovićem, poznatijim kao Sale Tropiko, sa kojim je dobila dvoje dece. Ona je sada govorila o svom emotivnom životu kao i odnosu sa bivšim suprugom sa kojim i nakon četiri godine od rastanka nije zvanično razvedena.

Jovana je na samom početku istakla da, iako to zvuči sebično, sebe stavlja na prvo mesto.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić; TV Pink Printscreen

- Mislim da mudrost ide sa godinama i te neke stepenike ne možemo da preskočimo. Gledam samo sebe, možda malo sebično zvuči, ali kad bi se svi fokusirali na ovo što sami radimo. Mnogo veći uspesi bi nastajali i mnoge kvalitetnije stvari bi nastajale kad bi se takmičili sami sa sobom. Ne može niko sa strane da bude kriv za nešto što nismo odlučili ili uradili dobro - rekla je Jovana, pa priznala da u mladosti nije razmišljala o braku.

- Pre udaje sam bila stava da mi ne pada na pamet jer me brak nije zanimao, htela sam da putujem, da živim, pa negde oko 35. do 40. da se ostvarim kao majka.

Na pitanje kako misli da Sale Tropiko reaguje na uspeh u karijeri koji je ostvarila, rekla je:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Verujem da reaguje ok. Mi jesmo u ok odnosima, ali ne delimo te stvari oko moje karijere. Bilo bi sumanuto da ne reaguje dobro.

Pevačica je istakla i da je najteže suočiti se sa sobom.

- Uvek možemo da se vadimo na sve i svašta. Ako ti nemaš tu žišku sam sa sobom, kapacitet da izguraš do kraja, i kad ljosneš, ponovo sam se digneš, nema tog krivca. Najteže je ostati sam sa sobom,najteže je uopšte da imaš kapacitet da se suočiš sam sa sobom-istakla je Jovana u emisiji "Bez filtera sa Sarom Miom".

