AKTUELNO

Showbiz

Upala mu racija!Uhapšen poznati glumac poreklom sa Kosova, privedeno još petoro

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

U policijskoj raciji u Instanbulu uhapšeni su poznati turski glumac Džan Jaman i glumica Selen Gorguzel.

Turski mediji prenose da su Jaman i Gorguzel nakon hapšenja odvedeni u Institut za sudsku medicinu radi vađenja krvi.

https://www.instagram.com/p/DOJx7f_jcF3/

Kako bruje turski mediji, glumci su posle haopšenja odvedeni u Insistitut za sudsku medicinu i vađanje krvi. Međutim, njih dvoje nisu jedini uhapšeni - među uhapšenima je još nekoliko ljudi, uključujući i bivšu vodteljku Nilufer Batur.

Šta se desilo?

Po nalogu tužilaca, policija je posle ponoći izvršila raiciju u devet noćnih kubova u Instanbulu. Među objektima koji su bili pretresani bio je i hotel "Bebek", za koji je policija imala dojavu i informacije u prostituciji i prodaji droge, a uhapšeni su takođe i vlasnik objekta, kao i menadžer.

Imače, Džan je u Turskoj jedan od najpopularnijih mlađih glumaca.

Autor: D. .T

#džan jaman

POVEZANE VESTI

Showbiz

Preminuo glumac iz serije "Sulejman Veličanstveni"

Showbiz

PREMINUO POZNATI GLUMAC! Mlađim generacijama je dobro poznat - evo kome je pozajmljivao glas

Domaći

PREMINUO POZNATI GLUMAC: Ostaće upamćen u čitavom regionu!

Showbiz

Poginuo poznati glumac: Njegova slika pre tragedije tera suze na oči!

Svet

Četrnaest osoba uhapšeno u borbi protiv mafije: Velika racija u Italiji

Showbiz

POZNATI GLUMAC UMRO U 50. GODINI! Ostaće upamćen po ulozi u ovoj hit seriji!