Upala mu racija!Uhapšen poznati glumac poreklom sa Kosova, privedeno još petoro

U policijskoj raciji u Instanbulu uhapšeni su poznati turski glumac Džan Jaman i glumica Selen Gorguzel.

Turski mediji prenose da su Jaman i Gorguzel nakon hapšenja odvedeni u Institut za sudsku medicinu radi vađenja krvi.

Kako bruje turski mediji, glumci su posle haopšenja odvedeni u Insistitut za sudsku medicinu i vađanje krvi. Međutim, njih dvoje nisu jedini uhapšeni - među uhapšenima je još nekoliko ljudi, uključujući i bivšu vodteljku Nilufer Batur.

Šta se desilo?

Po nalogu tužilaca, policija je posle ponoći izvršila raiciju u devet noćnih kubova u Instanbulu. Među objektima koji su bili pretresani bio je i hotel "Bebek", za koji je policija imala dojavu i informacije u prostituciji i prodaji droge, a uhapšeni su takođe i vlasnik objekta, kao i menadžer.

Imače, Džan je u Turskoj jedan od najpopularnijih mlađih glumaca.

Autor: D. .T