Podsmevali su se, nisu ga prihvatili! Ljudi iz Ćuprije otkrili sve o životu poznatog frizera: Otišao je u Beograd i rekao da će uspeti

Smrt estradnog frizera Matije Radulovića, koji je preminuo na Badnji danu u 43. godini, potresla je mnoge, kao i njegovu rodnu Ćupriju. On je u petak sahranjen na gradskom groblju u Pomoravskom okrugu u prisustvu najuže familije, prijatelja i saradnika.

U cvećari na groblju novinari su upoznali ženu čija ćerka je Raduloviću pomogla oko zanata.

- Velika tuga, mlad čovek, dobar. Šta da vam kažem, moja ćerka ga je svojevremeno podučavala. Jedan period je bio kod nje da peče zanat. Borio se za opstanak onoliko koliko je znao i umeo. Šalio se sa mojom ćerkom: "Ajde, bre, ženo, šta radiš tamo, dođi u Beograd, nisi ti za Ćupriju, dođi da šišamo ove beogradske dame." Imao je smisao za humor. Nažalost, nisu ga razumeli, nije bio ovde prihvaćen. Verujem da mu je to teško palo. Skromno je živeo i drago nam je što je uspeo da se probije i da napravi sebi dobar posao jer ga je to činilo srećnim. Kada mi je ćerka rekla da je, nažalost, preminuo, baš mi je bilo tužno - rekla je ljubazno žena, koja je zamolila za diskreciju.

Identično iskustvo ima i komšinica iz Ćuprije.

- Odavno je Matija otišao odavde, retko kad je i dolazio. Nije bilo razloga da boravi u Ćupriji. Od malih nogu je znao da će biti frizer. Tu u centru bila je jedna žena koja mu je pomogla tako što mu je dala sobu da šiša, fenira i farba žene. Tako je zarađivao za hleb. Ocu je pomagao i znam da mu se zarekao da će biti najbolji frizer u Beogradu. Uspeo je da uđe u taj rijaliti svet i da ih sve frizira. Lepo se snašao u Beogradu, dok je ovde bio izvrgnut podsmehu i nerazumevanju. Znam da je neslavno otišao, pobegao je iz Ćuprije. To ga je nateralo da uspe, zainatio se i rekao: "E sad ću svima da im pokažem i radiću sa najvećim zvezdama!" - otkriva komšinica.

Autor: D.T.