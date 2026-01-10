SPEKTAKL U PREMIJERI! Prva Deina ispovest o trudnoći, gostuje Milan Milošević sa najvećim muzičkim zvezdama: Žurka u studiju (VIDEO)

U nedelju, 11. januara na TV Pink uživo od 13:30h biće emitovano novo izdanje emisije "Premijera - Vikend specijal" koje će ove nedelje oduševiti milione gledalaca!

Prvi put nakon vesti da je u blagoslovenom stanju, voditeljka "Novog jutra" Dea Đurđević pred kamerama emisije "Premijera - Vikend specijal" otvoriće dušu - podeliće sa nama prve utiske, ali i konačno progovoriti o emotivnom partneru sa kojim željno iščekuje prinovio. Biće, govora, naravno i o nedavnoj veridbi.

Gost sutrašnjeg izdanja emisije biće popularni voditelj "Elite" Milan Milošević koji će u svom stilu, bez dlake na jeziku, govoriti o privatnom životu, učesnicima rijalitija, ali i estradnoj sceni.

U ovom izdanju emisije biće više muzike nego inače -Brojne muzičke zvezde uveličaće nedeljni spektakl: Mina Kostić, Kaja, Kaća Živković, Vanja Mijatović, Nadežda Biljić, Sandra Rešić, Era Ojdanić, Vera Matović, Ćana - svi oni biće tu da ispunjavaju vaše muzičke želje!

Ne propustite - nedelja od 13:30h!

Autor: Darko Tanasijević