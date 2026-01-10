Drama Sanje Vučić! Otkazan joj koncert u zadnji čas - sneg pao na kutiju za struju, a onda je došlo do KURCŠLUSA! Pevačica se obratila publici

Pevačica Sanja Vučić trebalo je večeras da održi koncert u rodnom Kruševcu, međutim zbog vremenskih nepogoda sve je moralo biti odloženo.

Sanja i njen bend bili su spremni da naprave fenomenalnu atmosferu, ali zbog snega to nije bilo moguće. Kako je sneg padao i po kutiji sa strujom, došlo je do kuršlusa i nestalo je struje zbog čega nije bilo moguće održati koncert.

- Nažalost, zbog vremenskih uslova nećemo moći da održimo koncert večeras. Nije do nas, meni je jako žao, novi datum je 15. januar. Ko god bude želeo, slikaćemo se, da ne bude da ste došli za džabe - rekla je ona.

Autor: D.T.