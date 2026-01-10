AKTUELNO

Domaći

BILA SAM SPREMNA DA SE VRATIM U SELO Šok odluka Rade Manojlović posle bankrota

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Rada Manojlović već neko vreme sarađuje sa rođenom sestrom Marijom koja joj je menadžer. Pevačica je rekla da je sa prethodnim menadžerom imala problema zbog čega je razmišljala da se vrati u rodno Četereže i batali karijeru.

Rada je rekla da je u današnje vreme strpljenje luksuz, te da je jako zadovoljna svime što je postigla u dosadašnjoj karijeri.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

-Ja bih rekla da je luksuz strpljenje. To je ta neka kultura, strpljivost, da ne budemo nepristojni, to je postao luksuz. Od kad sam preuzela kormilo mog života, od onda kad sam doživela finansijski slom zadovoljna sam - rekla je Rada, pa objasnila:

- Ja sam dotle došla i rekla sam da ću da radim samo kako ja hoću. Bila sam spremna da se vratim u selo i da pevam po šatrama, ali me niko neće krasti. Posle 16 godina velikih svetala, velika je hrabrost i luksuz reći "ne" - ispričala je Rada u emisiji "Magazin In".

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D.T.

POVEZANE VESTI

Domaći

Glava kao lubenica: Rada Manojlović se ugojila, evo kako joj telo sad izgleda: Nekad sam bila Anđelina Džoli, a sad...

Domaći

RADA BIZNISMENKA! Pevačica uložila 55.000 evra u posao i planira da se obogati, a evo šta je u pitanju!

Domaći

Komšije Rade Manojlović besni zbog njene izjave, izdali saopštenje: Svašta bi imalo da se kaže o njoj i dužini suknje koju nosi

Domaći

OGLASILA SE SESTRA TANJE SAVIĆ: Nakon vesti da pevačica nije u dobrim odnosima sa njom, Biljana ŠOKIRALA IZJAVOM

Domaći

TOTALNI HIT! Usijale se mreže zbog nove izjave Rade Manojlović, evo šta je zacenilo naciju

Domaći

Htela sam da se ubijem jer sam... Rada Manojlović posle mnogo godina progovorila o bolnom raskidu s Milanom Stankovićem