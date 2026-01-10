BILA SAM SPREMNA DA SE VRATIM U SELO Šok odluka Rade Manojlović posle bankrota

Pevačica Rada Manojlović već neko vreme sarađuje sa rođenom sestrom Marijom koja joj je menadžer. Pevačica je rekla da je sa prethodnim menadžerom imala problema zbog čega je razmišljala da se vrati u rodno Četereže i batali karijeru.

Rada je rekla da je u današnje vreme strpljenje luksuz, te da je jako zadovoljna svime što je postigla u dosadašnjoj karijeri.

-Ja bih rekla da je luksuz strpljenje. To je ta neka kultura, strpljivost, da ne budemo nepristojni, to je postao luksuz. Od kad sam preuzela kormilo mog života, od onda kad sam doživela finansijski slom zadovoljna sam - rekla je Rada, pa objasnila:

- Ja sam dotle došla i rekla sam da ću da radim samo kako ja hoću. Bila sam spremna da se vratim u selo i da pevam po šatrama, ali me niko neće krasti. Posle 16 godina velikih svetala, velika je hrabrost i luksuz reći "ne" - ispričala je Rada u emisiji "Magazin In".

