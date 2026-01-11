Katarina Živković završila na kiseoniku: Hitno otkazala nastup, ovo su svi detalji! (FOTO)

Pevačica Katarina Živković oglasila se na društvenim mrežama hitnim saopštenjem. Kako ističe, prinuđena je da otkaže večerašnji nastup.
Kaća je objasnila iznenadnu odluku i otkrila sa čime se suočava.
- Draga moja publiko u Nikšiću, nažalost večeras neću moći da nastupim zbog jake prehlade. Mnogo mi je žao i iskreno se izvinjavam svima koji su se radovali večerašnjem druženju - napisala je Katarina Živković i dodala...
- Obećavam vam ludi, nezaboravan provod čim se oporavim i čim dogovorimo novi datum. Hvala vam na razumevanju i ljubavi - dodala je Kaća, koja je potom snimila sebe dok koristi inhalator, što dokazuje da pevačica trenutno nije u najboljem zdravstvenom stanju.
