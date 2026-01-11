Fotografija iz porodilišta zapalila mreže: Oglasila se supruga Peđe Jovanovića i poslala mu jasnu poruku! (FOTO)

Pevač Peđa Jovanović tri puta se rastajao od supruge Ane sa kojom ima troje dece, a sada su pronašli mirnu luku, nakon što je on rešio da okrene drugi list i svojoj ljubavi daju još jednu novu šansu.

Ana je veoma aktivna na Instagramu, ali gotovo nikada ne deli porodične fotografije, međutim, sada je napravila izuzetak kada je objavila njihove nikad viđene slike.

Naime, Ana se obratila javno Peđi povodom njegovog rođendana, te mu je uputila emotivne reči, a uz to je objavila brojne fotografije na kojima su i njihova deca, kao i slika iz porodilišta koja je nastala pre 18 godina.

- Iako ti to ponavljam svaki dan, želim još jednom da ti kažem koliko sam samo ponosna na tebe. Na tvoju hrabrost, snagu, upornost, doslednost i veliko, čisto srce", napisala je ona i dodala:

- Želim ti zdravlje, mir i da nastaviš putem kojim si krenuo, a tvoja porodica je tu da te podržava i da ti daje vetar u leđa zauvek. Volim te!"

Inače, u jednom periodu života Peđa je imao problem sa alkoholom, zbog čega je i imao problema u braku, a nedavno je govorio o pokajanju.

- Da možeš da vratiš vreme, u kom trenutku bi sam sebi opalio šamar? - upitao ga je Ognjen Amidžić.

- Tih trenutaka ima baš mnogo, ali šta znam, ja sam imao problem sa alkoholom, to svi znaju, da mogu da vratim vreme da sam sebi opalim šamar, da nikada ne probam...To je bio stadijum kada sam počeo da se ne sećam gde sam bio i šta sam radio, znam gde sam, kod kuće, ali ne znam kako sam došao kući, to mi se dešavalo. Ja sam se smejao ljudima koji su govorili kao da se ne sećaju, da je to izgovor jer ih je sramota od onoga što su radili, ali sam bio na svirci jednoj i ja sam se probudio kući, pored mene pola neke pljeskavice koju sam ja jeo, ne mogu da se setim kada i kako sam je kupio. Minimum litar viskija, mislim ono 0,7 dnevno. Evo, već tri godine nisam ni pomirisao alkohol. Kada budem ženio sinove i udavao ćerku, neću da pijem! - rekao je pevač .

Autor: N.Panić