Životna priča estradnog maga: Paralelne veze, skandal koji je potresao javnost i osveta jedne žene koja ga i danas boli

Rade Vučković , autor bezbroj evergrinova koji decenijama ne gube na popularnosti, te ih i omladina obožava, ali malo ko zna njegovu neverovatnu životnu priči isprepletanu burnim ljubavnim vezama.

Imao je lepo i bezbrižno detinjstvo sa dve starije sestre.

- Odrastao sam baš u jednoj maloj čaršiji zvanoj Kuršumlija. A onda sam u sedamnaestoj godini otišao u Beograd. Ovde sam završio osmogodišnju školu, a u Beogradu srednju muzičku školu, u „Mokranjcu“. Mi smo delili školu sa baletskom školom „Lujo Davičo“, tu sam završio pripremni odsek srednje muzičke škole, jer nisam imao nižu, e, a kasnije odlazim u Prištinu. Posle završene srednje muzičke otišao sam u vojsku i posle se preselio na Dorćol, gde živim već pedeset godina - rekao je u velikoj ispovesti za "Kurir" Rade i dodao:

- Moji roditelji Bogoljub i Nada imali su troje dece. Imam dve sestre, Violeta je starija od mene deset godina, Gordana je rođena četrdeset osme, ja sam četrdeset šesto godište. Pa računaj koliko imam! Imao sam čak i jednu pesmu „Viki, Viki, Violeta“ na početku karijere, kad sam pevao zabavnu muziku. Uvek sam voleo zavičaj, valjda mi je nedostajao taj deo gde sam odrastao, nekako sam se uvek vraćao ovde u Kuršumliju.

Studije prekinula "Topčiderska noć"

Sa 19 godina je stigao u Beograd i upisao Muzičku akademiju. Skoro svake večeri je nastupao u „Topčiderskoj noći“, u to vreme ovaj restoran je bio omiljeno stecište Beograđana. U 22. godini već je postao velika zvezda.

- Moja sestra Gordana je studirala kliničku psihologiju, a ja muzičku akademiju i stanovali smo zajedno. U to vreme ja sam već pevao na svirkama u beogradskim restoranima, ali sam najviše pevao gore u „Topčiderskoj noći“. Svirao sam klavijature i pevao zabavnu muziku. Imam nekih deset godina kafanskog staža, što je nekako najveći fakultet. Mnogo mi je žao što nikada nisam završio muzičku akademiju, ali već 1972. godine bio sam jedan od najpopularnijih zabavnih pevača.

Susret sa Borisom Bizetićem bio je presudan za Radetovu karijeru, a desio se početkom sedamdesetih. Bizetić je tada radio sa Mikijem Jevremovićem, ali je, iz nepoznatih razloga, Radetu ponudio da otpeva njegovu pesmu: „Tako je plakala Isidora“. Za kratko vreme ploča je prodata u više od 400.000 primeraka.

Sve dok nije upoznao harmonikaša Budimira Bucu Jovanovića, koji je komponovao za Šabana Šaulića, Vučković se bavio zabavnom kafanskom muzikom. Njegove prve kompozicije u duhu narodne muzike su postale veliki hitovi, a kroz bogatu karijeru sarađivao je sa svim velikim imenima sa muzičke scene.

Najpoznatije pesme je uradio za Šabana Šaulića ali i za mnoge druge pevače: „Kako si majko, kako si oče“, „Dođi da ostarimo zajedno“, „S namerom dođoh u veliki grad“, „Dva galeba bela“, „Sneg je opet, Snežana“, „Sanela“, „Danima te čekam“, "Dođi da ostarimo zajedno", „Šumadijo, ko bi tebe ostavio“, „Rado, lepa Rado“ i „Nisam te se nagledao“, "Umreću bez tebe, nevero moja", "Sve je prošlo među nama", "Zelene su oči tvoje", "Oj, Milice, čobanice", "Ti pripadaš samo meni", "Svirajte mi za Željanu", "Hej kafano, majko druga", "Moj dobri anđele" i mnoge druge.

Iako je imao duge veze, burne ljubavne priče, nikada nije stao na ludi kamen, niti je bilo koju lepoticu odveo pred oltar.

- Svoju mladost sam veoma burno proživeo, to je velika priča, bilo je dosta brodoloma. Iz tri veze imam troje dece. Moja Jelena Vučković isto peva, nju sam dobio sa Gocom Božinovskom. Najstariji sin, Aleksandar, živi u Kembridžu, ima pedeset godina, a najmlađeg, Vuka, dobio sam kada sam imao 50 godina. Vuk ima dvoje dece i živi u Beogradu.

Prva pravu ljubav doživeo sa izvesnom Nadom iz Beograda.

- Imao sam dvadeset godina kada sam upoznao majku svog najstarijeg sina, Nadu. Ona je gore sa Čubure, Beograđanka. Bili smo zajedno sedam godina. Mi se nikada nismo venčali, a nije da nisam hteo. Kad smo se Nada i ja rasturili, ona je otišla u Crkvenicu i tamo je odvela i Sašu. Kasnije se i udala u Crkvenici i dobila još dvoje dece. Kad je Saša slavio 50. rođendan i poslao mi sliku na kojoj je i Nada, nisam je video sigurno četrdeset godina. Pevali su moju pesmu „Nisam te se nagledao“ i poslali mi snimak. Moram da ti priznam, to me baš dirnulo... Moja odsutnost je bila najveći krivac za krah naše veze. Mnogo sam putovao, Amerika, Australija, Rusija, i onda smo nas dvoje pukli. Ona je bila mnogo vezana za majku, ja sam imao neki kurcšlus sa njenim roditeljima, i tu sam pukao. Tako smo i završili...

A onda je usledila fatalna ljubav sa pevačicom Gocom Božinovskom koja nije bila ni punoletna u momnetu kada je upoznao.

- Goca, ah Goca... Evo, ovako je bilo: zvali su me neki moji prijatelji koji su bili muzičari, pevači pod šatorima, kad su nastupali u jednom mestu odakle je ona. Ona je crnka, znaš, lepa, imala je sedamnaest godina i pevala je pod šatorom, a ja sam već imao 30 godina. Išao sam onako neobavezno sa Šabanom Šaulićem. Tu su bili i Zorica Brunclik i Kemiš, Rade Jorović, Vesna Zmijanac... Svi mogući pevači su tada bili pod šatorima. Tu sam je upoznao i nekako nas je zateklo jutro, popili smo malo više. Kaže Goca u jednom trenutku kako mora da ide kući, a ja joj kažem da ćemo mi da je vozimo. Ona nije smela od roditelja, a ja sam insistirao i rekao: „Ajde, taman da ih upoznam - priseća se ljubavne priče sa Gocom za "Kurir" i nastavlja:

- Mene je njen otac kasnije mnogo voleo, bilo mu je drago što smo mi kao poznati dovezli njegovu ćerku kući. Sve je to bilo bezazleno, nisam mislio o nekom zavođenju. Bila je stvarno izuzetno zgodna, lepa, predivno građena. Počeli smo da pijemo neku rakiju i pita me njen otac da li sam oženjen i ja kažem da jesam. Onda on meni kaže: „Pa šta ti tražiš sa mojom ćerkom?“ Onda sam mu ja objašnjavao da mi nismo zajedno. Kako je vreme odmicalo, mi smo sedeli malo duže, pili smo, mezili... Kada sam se malo intimizirao sa njim, kažem ja njemu: „Boro, ja ću da se razvedem i oženiću se tvojom ćerkom.“ Nisam bio u braku, ali sam još bio sa Nadom u vezi. Mirili smo se, rasturali.

Tada je definitivno raskrstio sa Nadom i ozvaničio vezu sa Gocom Božinovskom.

- Rasturim ja vezu s Nadom i dovedem Gocu u Beograd. Ona je stanovala kod mene u Kapetan Mišinoj, gde sam u međuvremenu imao i svoj stan. Tako počinje naš zajednički život.

Ali između Nade i Goce pojavila se jedna Vesna.

- E, a posle Nade, a pre Goce, imao sam jednu ženu koju sam uselio u svoj stan i tu sam sebi napravio problem. Ona se zvala Vesna, bili smo dve godine zajedno, bila je tu kad je Nada otišla u tim fazama našeg mirenja. Nisam ja tada Gordanu imao u planu. Goci sam uzeo stan kod nekih mojih prijatelja u Knez Mihailovoj, tu pored je stanovala Vesna Zmijanac u vreme kada se zabavljala sa Kemišem. Goca i Vesna su se tada družile, živele su praktično u istom stanu, u prizemlju. Kemiš je u to vreme služio vojsku, njih dve su tu živele, a mi smo dolazili. E sad, postojala je sve vreme i moja devojka Vesna... Kad sam video da nema drugog izlaza, ja sam sa Gordanom otišao za Nemačku. Ostavio sam sve, ceo stan, Vesnu u stanu i tri meseca otišao sa njom.

Priznaje da zbog Vesne nije hteo da izgubii Gordanu.

- Goci nije bilo prijatno što ona uopšte postoji i što živi tu, svega je tu bilo, ali nije za priču. Bez obzira na sve, Goca je bila ljubomorna. Dok smo nas dvoje bili u Nemačkoj, Vesna se pokupila i otišla. Voleo sam ja nju na neki način, čak sam i hteo da živim sa njom, ali nisam želeo da izgubim Gordanu. Vraćam se ja iz inostranstva i ulazim u stan, ono prazan, nema ništa. Pokupila je sve stvari, samo je ostavila moj klavir. Kasnije je i ona rekla da je to iz hira uradila, priznala mi je. Onda sam se tu uselio sa Gocom. Ona je bila veoma vredna i dobra za kuću, za deset dana mi smo obnovili sve stvari i nameštaj. Imala je radne navike, naučila je od majke i sestre. Imala je taj dar da zna da skuva, spremi, očisti...

Najteži period u životu

Ljubav sa Gocom trajala je 8 godina, a završila se zbog njegovih neverstava.

- Taman kad smo se vratili iz Nemačke, ona je ostala u drugom stanju i tada dolazi naša Jelena. Nekih osam godina smo mi bili zajedno. Bilo je mnogo lepih dana dok smo bili zajedno svi troje, to su nezaboravni momenti. E, onda su krenuli problemi. Bio sam vinovnik toga, kasno sam dolazio kući ili nisam ni dolazio, počeo sam da je varam... Tako da je to bilo ružno s moje strane. Dan-danas Goca kaže: „Nisam ja Vučkovića ostavila, nego on mene.“ Jelena mala, a ona je uzima i odvodi u selo. To sam veoma teško podneo, mislim da mi je to jedan od najvećih životnih brodoloma. Ceo taj period, kada je ona otišla od mene i ostavila dete sa roditeljima da bi živela sa Zlatom, želim da zaboravim. Meni se u tom trenutku ponavlja sudbina, zbog ženske sujete sam odvojen i od svog drugog deteta.

I Šijanova deca ga obožavaju

Otkrio je u ispovesti za "Kurir" da ga obožavaju i deca koju je Goca dobila sa Zoranom Šijanom.

- Mene Gocina deca iz braka sa Šijanom mnogo vole. Mirko me često zove i ćale. Jedne godine otišao sam im na slavu, zvali su me Goca i Mirko, baš su insistirali. Sedeli smo tako i ja sam malo više popio. Sedeo sam za stolom, a iza mene je stajala Zoranova velika slika. U jednom trenutku, ja sam ustao i rekao da nije u redu što se nisam pozdravio sa domaćinom. Okrenuo sam se i poljubio Zoranovu sliku!

Ističe da je danas sa svim svojim bivšim nevenčanim ženama u dobrim odnosima.

- Sa svim svojim bivšim vezama ja sam ostao u dobrim odnosima, i sa Nadom i sa Gocom i sa Tamarom. Poslednjih 25 godina sam u vezi sa jednom Nadom. Moja sadašnja žena ima sina iz prvog braka, ona je modni kreator, lepo nam je. Kod Vučkovića nikada nije bilo razvoda, moji rođaci nikada nisu mogli da razumeju kako imam troje dece iz tri veze. Mislim da su mi nekako uvek nedostajali roditelji, porodica, ta toplina, nedostajao mi je i moj zavičaj.

