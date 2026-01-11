AKTUELNO

Domaći

Dvoje prelepih ljudi: Ovo je novi dečko Ksenije Mijatović, uhvaćeni u razmenjivanju nežnosti, a sada isplivale njihove zajedničke fotografije (FOTO)

Izvor: kurir, Foto: Printscreen/Društvene mreže ||

Ksenija Mijatović nedavno je uslikana sa nepoznatim muškarcem u jednom lokalu u Beogradu. Kako su preneli domaći mediji, Ksenija je uživala u emotivnim trenucima sa partnerom, pa su se i poljubili naočigled svih.

Nakon što su fotografije dospele u javnost, Ksenija i njen partner odlučili su da se više ne kriju, pa je njen partner objavio njihove zajedničke fotorafije koje su nastale u Sidneju, gde on, kako prenose mediji živi.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Sudeći po njegovom Instagramu on većinu vremena provodi u Sidneju gde ga i pevačica često posećuje.

- Dvoje prelepih ljudi i jedan prelep grad. Šaljemo ljubav i mir iz Sidneja - napisao je on u opisu.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Rade je podelio i fotografiju na kojoj se strasno ljube.

- Kada otvoriš vrata životu i život otvori vrata tebi. Toliko - dodao je u opisu.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Podsetimo, Ksenija Mijatović je u jednom trenutku promenila život iz korena. Posle 14 godina braka se razvela i promenila profesiju kada je u 38. godini upisala fakultet.

- To nije aktuelna tema i u ovom trenutku se ne dešava. Ne mogu da garantujem šta će biti sutra ili za godinu dana. Razumem da ljudi već dugo pričaju da se razvodim jer moj suprug zbog prirode svog posla ne želi da se pojavljuje sa mnom u javnosti. Kad se budem razvela, prvo ću vas obavestiti - rekla je ona te 2013. godine kada se saznalo da nisu u dobrim odnosima.

- U jednom momentu sve što ja jesam nije bilo dovoljno da od muzike mogu da živim i jako mi je bilo teško da se oprostim od nečega što je moj život. Ali, počela sam ceo život ispočetka. U 38. godini sam upisala psihologiju sa klincima od 19, išla na master sam i napisala dva naučna rada. Uporedo sa psihologijom završila sam i studije na Institutu za integrativnu psihoterapiju - ispričala je Mijatovićeva tada.

Autor: N.B.

#Ksenija Mijatović

#Ljubav

#dečko

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Dečko Nine Đogani napustio KUĆNI PRITVOR: Ćerka estradnog para podelila prve fotografije nakon pritvora (FOTO)

Domaći

NISAM MOGLA DA ŽIVIM OD MUZIKE! Naša pevačica odlučila da u 38. godini upiše fakultet, a sad pokazala kako uživa: Počela sam ceo život ispočetka (FOTO

Domaći

ŠOK! Zoran Marjanović u vezi sa Indi! Uslikani kako razmenjuju nežnosti! Ovo su svi detalji!

Domaći

Evo šta je radio Rasta i sa kim pred hapšenje: Reper se oglasio iz Ohrida ne sluteći šta mu se sprema

Domaći

'ZA NAS RASTANAK NE POSTOJI' Neutešni pevačicin otac napisao otvoreno pismo tragično nastradaloj ćerki! Ove reči KIDAJU DUŠU! (FOTO)

Domaći

PITAM SE GDE LI SI SREĆICE MOJA: Bolna objava rođaka Ksenije Pajčin! Prvi put isplivale fotografije iz detinjstva pevačice, a on se ne miri s gubitko