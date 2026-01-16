Najveća ljubav desila mu se na snimanju filma: Naš glumac nije ni slutio da će se oženiti njom

"Montevideo Bog te video" bio je jedan od najpopularnijih filmova koji je doneo veliku slavu glumcu Urošu Jovčiću ali i promenio mu sudbinu. Glumac je pored uloge koja ga je vinula u glumačke zvezde, dobio i ljubav života.

Naime, tokom snimanja filma „Montevideo, vidimo se“!, koje se odigralo na Tenerifima Uroš se upoznao sa svojo sadašnjom suprugom Dženi Martin. Dženi je poreklom sa ovih ostrva, te je u pomenutom filmu dobila epizodnu ulogu, ali i mnogo više od toga, kako je vreme pokazalo.

Kada je film sniman u Španiji, na setu se pojavila Dženifer Dženi Martin koja je statirala u istom, a potom je započela i romansu sa glumcem, zbog kojeg je napustila Tenerife i preselila se u Srbiju.

Mlada Dženi je tada imala svega 15 godina a Uroš 21 pa je njihov odnos na početku bio platonski, da bi vremenom prerastao u ljubav.

Oni su i nakon snimanja ostali u kontaktu, iako su živeli u dve različite države. Posle izvesnog vremena, razdvojenost je postala neizdrživa, te je ona odlučila da se preseli u Srbiju.

- Imala je crne uvojke, koje su joj napravili za potrebe uloge. Nosila je šarenu letnju haljinu. Dopala mi se na prvi pogled. S obzirom na to da smo bili najmlađi u ekipi, bilo je sasvim logično da počnemo da se družimo - otkrio je Uroš za domaće medije.

Njihov sudbinski susret dogodio se u Španiji, ali je ona odlučila da ostavi sve i dođe u Beograd, te su se 2021. godine venčali, a postali su i roditelji jednog dečaka. Ona je u međuvremenu postala influenserka, a jednom prilikom govorila je o njihovom odnosu.

Njih dvoje su otpočeli i zajednički život a dok je Uroš gradio glumačku karijeru Dženi s eokrenula influenserskom poslu i Jutjubu. na ovoj platformi je sa pratiocima delila kako se snašla u Srbiji d ali je naučila jezik kao i druge dogodovštine.

Nakon dugogodišnje veze, Dženi Martin i Uroš su odlučili da svoju ljubav krunišu brakom 2021. godine, a početkom leta pretprošle godine, oni su se po prvi put ostvarili i u ulozi roditelja kada se rodio njihov sin Oliver.

Sada, mlada mama i influenserka se prisetila prvog susreta sa glumcem koji se odigrao pre neverovatnih 13 godina. Ona je najpre objavila njihovu prvu fotografiju nastalu na setu pomenutog filma, a potom je podelila i sliku srećne tročlane porodice koju oni danas predstavljaju.

- Upoznala sam Uroša kad sam imala 15 godina, on je imao 21, dok smo snimali film “Montevideo”. Prošlo je deset godina i naravno da smo se promenili, ali nekako smo se menjali na bolje. Od Uroša sam naučila mnogo stvari koje pre nisam znala, a verujem da je to i kod njega slučaj, učio je od mene. Jedno drugo smo dopunili, kako Uroš ume da kaže: “Zajedno smo jači”. Teško mi je bilo da se odvojim od porodice, skoro 5.000 kilometara smo udaljeni. Volela bih da mogu često da sednem na avion i da brzo stignem na Tenerife, ali dug je put zaista. Oni su srećni jer znaju da sma srećna, radim i našla sam ljubav svog života - priča Dženi i dodaje da se sa suprugom odlično slaže:

- Čak i kad se ne slažemo trudimo se da nađemo put i da idemo u istom smeru, da se sve dogovorimo. Istina je da sam malo tvrdoglava, pa se trudim da objasnim svoja razmišljanja, ali pričamo uvek i slušamo jedno drugo. Ne bih znala ko vodi glavnu reč, sve radimo zajedno - ispričala je Dženi jednom prilikom.

Autor: N.B.