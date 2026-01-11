Jovana Pajić o novoj ljubavi: Ako se ne razvijate zajedno, neminovno dolazi do razilaženja

Razvod Jovane Pajić i Saleta Tropika, kako ističe pevačica, bio je jedino rešenje da njihove mezimice, Helena i Đina, odrastaju u zdravoj i stabilnoj sredini, bez tenzija i konflikata.

Nedavno je Jovana gostovala u jednoj emisiji, gde je otvoreno govorila o svojim brigama kada bude upoznala novog partnera, ali i o tome kako balansira privatni život i majčinstvo.

Pored toga, pevačica je otkrila i svoje stavove o vezama uopšte, ističući koliko je važno da ljubav donosi sigurnost i podršku, kako za nju, tako i za decu.

- Na početku smo svi bajni i sjajni, želimo da zadivimo jedno drugo. Zaljubimo se, pa je i ono što je najgore - prelepo, imaš toleranciju... Ali i on će da dođe kući i da ulubi hauč, da menja kanale i neće imati razumevanja... Ako se ne razvijate u istom smeru i nisi partner, osuđen si na razilaženje - rekla je Jovana.

Pored toga, otvoreno je izrazila zabrinutost oko pronalaženja novog partnera, ističući koliko joj je važno da on bude pravi podržavalac i dobar uzor za njene ćerke.

- U drugoj turi može samo da dođe neki razveden sa decom koji bi bio idealan, jer neko ko je mlad i nema decu... Prvo, preziraće me njegova porodica. Biće: "Ima dve ćerke, pevačica, katastrofa!" Hajde da budemo objektivni - rekla je Jovana Pajić na jednoj televiziji.

Podsetimo, Jovana Pajić već nekoliko godina prolazi kroz jedan od najizazovnijih perioda u svom privatnom životu – proces razvoda od muzičara Aleksandra Cvetkovića, poznatog kao Sale Tropiko. Iako je njihova emotivna veza završena još pre četiri godine i Jovana i Sale više ne žive zajedno, formalno su i dalje u braku. Papirološki razvod još nije zvanično okončan, što je nedavno i potvrdio Sale.

Posle svih turbulencija kroz koje je prošla, Jovana sada ističe da kroz svoje iskustvo pokušava da bude podrška drugim ženama suočenim sa sličnim izazovima.

I ako su mediji ranije povezivali Jovanin privatni život sa različitim spekulacijama, pevačica je jasno stavila do znanja da je njen fokus danas prvenstveno na deci, dvema ćerkama, kao i na izgradnji stabilnog života nakon raskida zajedničkog doma. Nakon što se s decom iselila u iznajmljeni stan i preuredila svoj životni ritam, Jovana je uspela da izgradi novu rutinu i okruženje koje joj pruža podršku. Ipak, svakom danu raduje se kao da je poslednji.

– Pred svako spavanje se pomolim. Zahvalim se Bogu i pomolim se za zdravlje svojih najmilih, za svoju decu, za mene – navela je Jovana Pajić.

Autor: N.B.