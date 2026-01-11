Puklo kao ledenica: Poznati muzičar doživeo težak prelom noge na parkingu, ispod snega led, on pao kao nikada (FOTO)

Bojan Milićević, poznati bubnjar i nekadašnji član popularne grupe "Regina", doživeo je ozbiljnu povredu nakon pada na zaleđenom parkingu. Muzičar se oglasio na društvenim mrežama, otkrivši detalje nezgode i da ga čeka višemesečni oporavak.

Bojan Milićević, koji je javnosti poznat kao dugogodišnji bubnjar i muzički promoter grupe "Regina", objavio je na svom Fejsbuk profilu fotografiju noge u gipsu, potvrdivši da je došlo do preloma.

Do nezgode je došlo u trenutku nepažnje na parkingu, gde su snežni nanosi sakrili opasan led. Milićević je u svojoj objavi slikovito opisao trenutak povrede:

- Ljudi moji, puče k'o ledenica. Na parkingu ispod snega led i opala... Kažu, osam nedelja ovako sa udlagama i štakama i to u kući, napisao je muzičar.

Nakon objave, usledili su brojni komentari podrške njegovih kolega i prijatelja. Mnogi koji su imali slična iskustva javili su se sa savetima kako da se ponaša tokom perioda oporavka.

Bojan Milićević je decenijama prisutan na domaćoj muzičkoj sceni. Bio je član grupe "Regina" u periodu njene najveće popularnosti pre raspada Jugoslavije, a u bend se vratio i prilikom ponovnog okupljanja 2006. godine. Grupu je napustio 2015. godine, a tokom karijere se istakao i kao tekstopisac.

Pored bubnjarske karijere, Milićević se oprobao i kao pevač 2021. godine sa autorskim singlom "Iznad Prizrena". Ova pesma i spot realizovani su u saradnji sa Horom Hrama Svetog Vasilija Ostroškog, kao humanitarni projekat namenjen deci Orahovca na Kosovu i Metohiji.



