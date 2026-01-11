TO JE LJUBAV IZ SREDNJE ŠKOLE: Dea Đurđević progovorila o partneru i trudnoći, otkrila kada će stati na ludi kamen

U toku je Premijera vikend specijal, a voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključivo uživo u program.

Nemanja je razgovarao sa voditeljkom Jutarnjeg programa, Deom Đurđević, a Nemanja je čestitao Dei jer je u drugom stanju:

- Hvala ti puno, svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je Dea i dodala:

- Meni si ti ovo poželeo i eto desilo mi se i hvala ti na tome.

- Svi pišu ko je otac Deinog deteta? - upitao je Nemanja.

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se videli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gde sam bila sve ovo vreme, ali eto isplatilo se sve.

- Je l imate imena? - upitao je Nemanja.

- Imamo, ali neću ti reći, zajedno smo odlučili, i iskreno volela bih da imam i dečaka i devojčicu, super sam spavam nonstop,i srećna sam zbog toga. - rekla je Dea pa je otkrila kada će biti svadba:

- Verili smo se,kad god da bude, ali važno je da sve bude dobro sa detetom. Mi treba da činimo da nam bude lepo, jedni drugima, ja mom partneru, on meni, moramo uvek pomagati i ulepšati život jedno drugom jer se dobro vraća.

- Budućeg tatu ćete upoznati kada on bude hteo, i iskreno poštujem njegov izbor, lepo brine o meni, a ja mirujem, ležim, i vodim računa, odmah sam otišla na trudičko, i vlasnici naše televizije su podržali to - rekla je Dea.

Autor: N.B.