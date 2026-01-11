Pevačica za praznike kupuje poklone bivšim muževima i njihovim ženama: Znam da će svako…

AKTUELNO

Izvor: Kurir

Mnogo je malo priča gde možemo čuti, da bivši partneri ostaju u dobrim odnosima nakon kraha ljubavi. Međutim, Zlata Petrović je dokaz da kada su ljudi razumni, prijateljstvo i poštovanje se može nastaviti i nakon razlaza i gašenja emocija.

Pevačica je nedavno govorila za medije o svom odnosu sa bivšim partnerima, Hasanom Dudićem i Zoranom Pejićem Pejom, a njena izjava oduševila je sve. Zlata je otkrila da i dan-danas svojim bivšim muževima kupuje poklone za praznike, a i njihovim partnerkama.

Govoreći o tome koliko je raduju zajednički porodični trenuci u prazničnim danima, Zlata se dotakla i toga da obožava da kupuje poklone svojim najmilijima. Tu spadaju i njeni bivši muževi ali i njihove partnerke.

- Stvarno se radujem što smo na okupu, danima smo tražili poklone za sve, ali stvarno za sve, Hasana, Peju, njegovu ženu, babe, ma za sve, neka to bude i jedna lizalica, sitnica, pa sam ja srećna. Znam da će se svako radovati kad dobije neki poklončić - zaključila je ona.

Zlata se nedavno našla pred sednom silom gde se osvrnula na nedavnu izjavu bivšeg supruga Zorana Pejića Peje koji je priznao da ga je ona varala.

"Zvala sam ga odmah nakon te izjave, pitala sam ga što je to rekao, ali moram priznati da sam ja varala i Peju i Hasana", zbunila nas je izjavom pevačicom koja se brzo nadovezala:

"Šalim se, naravno".

Zlata je govorila i o svom sinu Jovanu, kao i o snajki Eni.

"Naša porodica ima tu neku priču da svaka snajka koja dođe u familiju već ima dete, ja sam imala Mikija, a Ena sada ima svog sina", rekla je pevačica

Autor: N.B.

