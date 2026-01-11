Neki ne smeju sebe da pogledaju u ogledalo, a pričaju o meni: Kasper progovorio o ljubavi s Minom Kostić, pa zapušio usta svim dušebrižnicima!

Odgovorio svima na prozivke!

Mina Kostić i njen dečko Mane Ćuruvija Kasper bili su gosti u današnjoj emisiji ''Premijera Vikend Specijal'', prilikom čega je Kasper stao na put glasinama da je lažno sa Minom i uverio sve da je voli.

- Ne znam samo šta sam ja to rekao loše, negativno, pogrešno, osim što od prvog dana pričamo o ljubavi, i to je naš moto. Šta je bio moj život iza mene, to je moje. Svi imamo istoriju. Život ide dalje, uvek se gleda napred. Onaj koji gleda unazad, neće moći ići nazad. Iza svake svoje reči stojim, nemam problem da nikoga pogledam u oči, a neki ne smeju ni u ogledalo da se pogledaju. Mojim rečima, ne može da se nađe neki zarez, da mi se uhvate - rekao je Kasper.

- Mnogi moćni frajeri su nju tražili ili za suprugu, ili da je vode na večeru. Drago mi je što si s njom, ali moraš da je čuvaš - rekao je Era.

- Živela ljubav, živela Srbija. Volite se svi - rekao je Kasper.

- Da li ti imaš bivši brak? - upitala je Bojana.

- Da li bi bio normalan čovek da za 40 godina nisam imao brak iza sebe ili vezu. Ja nemam decu, to je moja najveća želja - rekao je Kasper.

- Sandra, šta misliš kakvi bi njih dvoje bili u rijalitiju? - upitala je Bojana.

- Režija, odmah nek spusti ugovor - rekla je Sandra.

- Ja neću da se mešam u njegove odluke, sam odlučuje. On je bolji od svakog psihologa, skenira ljude - rekla je Mina.

Autor: N.Panić