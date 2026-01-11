POZNATI PEVAČ POGINUO U STRAVIČNOJ AVIONSKOJ NESREĆI: Tužne vesti saopštio njegov menadžer

Smrt Jeisona Himéneza i članova njegovog tima potvrđena je nakon što je njegov predstavnik objavio zvanično saopštenje na Instagramu.

Pevač i autor Jeison Himénez, jedna od najvećih zvezda kolumbijske muzike tragično je nastradao u avionskoj nesreći. Imao je samo 34 godine.

Avion sa registracijom N325FA srušio se u subotu, 10. januara, „na području između Paipe i Duitame“, saopštila je kolumbijska Specijalna administrativna jedinica za civilno vazduhoplovstvo. U nesreći je poginulo svih šest osoba koje su se nalazile u letelici na putu ka Medeljinu.

Potvrđena smrt pevača i njegovog tima

„Sa dubokom tugom i neizrecivim bolom, organizacija i tim Jeison Himeneza sa žaljenjem objavljuju njegovu smrt“, navodi se u saopštenju prevedenom sa španskog.„Danas se ne opraštamo samo od umetnika, već od sina, brata, prijatelja, čoveka punog snova i hrabrosti, koji je svoju životnu priču pretvorio u izvor nade za hiljade ljudi.“

U saopštenju su kao ostale žrtve navedeni Džeferson Osorio, Huan Manuel, Oskar Marín, Veisman Mora i kapetan Fernando Tores.

„Upućujemo najdublje saučešće, potpunu solidarnost i molitve njihovim porodicama u ovom teškom trenutku“, zaključuje se u objavi.

Avion se srušio ubrzo nakon poletanja

Prema pisanju britanskog lista The Sun, avion, za koji se veruje da je bio u vlasništvu Himénezove kompanije YJ Company SAS, srušio se svega nekoliko trenutaka nakon poletanja, oko 16 časova po lokalnom vremenu.

Himénez je putovao ka Medeljinu, u blizinu grada Marinilje, gde je te večeri trebalo da nastupi. Njegov fotograf podelio je snimak na Instagram storiju samo nekoliko trenutaka pre nesreće, prikazujući pogled iz aviona dok je letelica bila na pisti.

Snimci nastali neposredno nakon pada, do kojih je došao The Sun, prikazuju avion u plamenu na zemlji, dok pripadnik hitnih službi pokušava da ugasi vatru protivpožarnim aparatom.

Muzička karijera koja je obeležila generaciju

Jeison Himenez bio je poznat po spoju meksičke rančera muzike i kolumbijskih muzičkih korena. Tokom 2024. godine rasprodao je čak tri koncerta u bogotskoj Movistar Areni, dok je 2025. godine napunio stadion El Kampin u Bogoti, postavši prvi kolumbijski izvođač kome je to pošlo za rukom, prema navodima Billboarda.

Istraga je u toku

Tehnička direkcija za istraživanje avionskih nesreća pokrenula je istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti tragedije. Pevač je iza sebe je ostavio suprugu i troje dece.

Autor: Iva Besarabić