Kada sam mu čula glas znala sam: Mina Kostić progovorila o ljubavi sa Kasperom, a zlim jezicima poručila: GLEDAJTE SVOJA POSLA

U toku je Premijera vikend specijal, a voditelji Bojana Lazić i Nemanja Vujičić su ugostili Eru Ojdanića, Minu Kostić i Sandru Rešić.

Tokom emsije Mina je govorila o svom partneru Manetu Ćuruviji Kasperu.

- Ljubav je danas neophodna, Bog je ljubav, a ljubav širimo i Mane i ja, moj Kasper, a za komentare "Ma boli me uvo za sve"

- Mina je l istna da ćeš ove godine postati mama po drugi put? - upitao je Nemanja.

- Ako Bog bude tako hteo, što da ne. Moram da kažem da stalno ima priča o nama i našem odnosu, od toga da sam ja sa njim iz koristi, i to da on mene iskorišćava, ali to nije istina. Ono što je Bog spojio to ne može niko da rastavi, ja sam našla pravog - rekla je Mina.

Mina je otkrila da je Kasper njena najveća ljubav:

- Sada sam zrelija i sve to što se dešava je pravo. On je mene osvojio svojom iskrenošću, bojom glasa i dobrotom. On se meni javio kada sam ja gostovala kod Cece u emisiji, i on mi je tada poslao poruku, i rekao da smo mi tada treballi da se upoznamo, a rekao mi je da me je prvi put video kada se moja sestra udavala na Novom Beogradu, a ja sam to naravno zaboravila. Dopisivali smo se i kada mi je snimio glasovnu, ja sam rekla da je to to, prva sam izjavila ljubav i eto, a za komentare "Nek puknu dušmani" i svi oni koji treba ispred svoje kuće da očiste đubre, nek se bave time a ne mene, što bi se reklo GSP - gledaj svoja posla - dodala je Mina.

