U jeku priča o razvodu Marka i Goge, njegov otac otkrio sve: Evo u kakvom su odnosu pevač i pevačica

Mikica Gačić danas je bio zadužen za dobru muziku u ovonedeljom izdanju Premijere vikend specijal.
Naime, tokom praznične emisije, Mikica i sa svojim bednom uveseljavao gledaoce kraj malih ekrana, a u jednom momentu mu je voditelj Nemanja Vujičić postavio pitanje o razvodu njegovog sina Marka i snajke Goge Gačić.
- Ja mogu da kažem o mom braku sa mojom Biljanom, kod nas je sve super, proslavili smo 33 godine braka, a što se tiče njih mi smo velika porodica, moja snajka Goga je u svom stanu sa svojom decom, mojim unucima, mi smo i Novu godinu i Božić proslavili zajedno, i najbitnije je da smo mi velika porodica, a za sve ostalo pitajte njih - rekao je Mikica.
Autor: N.B.