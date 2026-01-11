U jeku priča o razvodu Marka i Goge, njegov otac otkrio sve: Evo u kakvom su odnosu pevač i pevačica

AKTUELNO

Foto: TV Pink Printscreen, Instagram.com

Mikica Gačić danas je bio zadužen za dobru muziku u ovonedeljom izdanju Premijere vikend specijal.

Naime, tokom praznične emisije, Mikica i sa svojim bednom uveseljavao gledaoce kraj malih ekrana, a u jednom momentu mu je voditelj Nemanja Vujičić postavio pitanje o razvodu njegovog sina Marka i snajke Goge Gačić.

- Ja mogu da kažem o mom braku sa mojom Biljanom, kod nas je sve super, proslavili smo 33 godine braka, a što se tiče njih mi smo velika porodica, moja snajka Goga je u svom stanu sa svojom decom, mojim unucima, mi smo i Novu godinu i Božić proslavili zajedno, i najbitnije je da smo mi velika porodica, a za sve ostalo pitajte njih - rekao je Mikica.

