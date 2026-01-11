IMA PREVIŠE ALAVIH PEVAČA: Nadežda Biljić progovorila o estradi, otkrila sa kojim kolegama je u lošem odnosu, pa otkrila da li planira drugo dete

U toku je Premijera vikend specijal, voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić su ugostili voditelja Milana Miloševića i pevačicu Nadeždu Biljić.

Tokom emisije Nadežda je govorila kakvu godinu očekuje te se osvnrula i na svog sina Longa:

- Iskreno moram da kažem da ser nadam da će napokon sve krenuti kako treba da ide. Moj sin raste lepo, ima pet i po godina, malo kasnije će krenuti u školu, ali dobro ide sve, nakon svega sada je sve dobro, što se tiče za drugo dete, što da ne, ali nek Longo sazri i sve će biti - rekla je Nadežda.

Ona se osvrnula i na objave njenog supruga o menadžerima i njenim kolegama:

- Mi iskreno nemamo sukobe ni sa kim, ali često ima spoticanja da tako kažem, moram da kažem da često boli istina, pa nas nema često gde treba da nas ima. Moram da kažem da danas problem imaju pevači i pevačice koji slušaju svoje menadžere koji su danas više raćunovođe. Osnovni problem na estradi su alavi pevači koji ne biraju koga će sve da zgaze - rekla je Nadežda.

- Ima jedna starija za koju se priča da je najveće zlo od svih - rekao je Milan.

Autor: N.B.