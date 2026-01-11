AKTUELNO

Prvo zvižde, a onda aplaudiraju: Kapser imun na pljuvačine sa društvenih mreža, Mina Kostić priznala da li ćerka podržava njihov odnos!

Za Pink.rs portal govorili o aktuelnim dešavanjima!

Pevačica Mina Kostić i njen partner Mane Ćuruvija Kasper danas su za kamere našeg portala govorili o svom odnosu, ali i o komentarima koje su izazvali na društvenim mrežama poslednjih nekoliko dana.

Mina je na samom početku otkrila kako se oseća kad pored sebe ima partnera koji je svim srcem uz nju.

- Divno. Hvala Bogu da je neko rekao da je neko rekao da će za mene da uradi nešto i da mi je potpora. Ja sam stvaro jaka i mogu sve, ali ne moram sve da znam - rekla je Mina.

Kasper je na društvnim mrežama izazvao lavinu komentara, a sad je otkrio kako se nosi sa tim.

- Mislim da ljudi svoju negativu ispoljavaju kroz svoje komentare, meni nebitnih razloga, a njima bitnih. Ako ja ljudima pomažem na ovaj način da se ispumpaju i ako sam ja taj zaista sam zadovoljan. Nikome ništa ne zameram i svima želim puno uspeha, ljubavi i i sreće. Jako sam srećan što sam u svojoj zemlji, pored žene svog života - pričao je on.

Pored toga Kaspera smo pitali i za navode sa društvenih mreža da je on bivši verenik učesnice "Elite" Milene Kačavende.

- Ja sam rekao da će prvo svi da zvižde, onda da se ućute, a potom da aplaudiraju. To je proces koji zahteva vreme i ja sam toga svestan i evo da se kladimo da će na kraju da usledi aplauzm. Kao i u žiovtu i poslu uvek zvižde, a onda kažu da nije tako kao što su mislili u početku. Smem da se kladim sa svima koji mi zvižde da ću na kraju od njih imati aplauz - pričao je Kasper, a onda je Mina otkrila kako se njena ćerka nosi sa komentarima na društvenim mrežama povodom njihove veze.

- Anastasija je presrećna, vidi da sam srećna i baš ga voli. Sad je baš zvala njega nešto da pita jer ja nisam mogla da se javim - rekla je Mina.

