Ugojila sam se 30 kilograma: Vanja otkrila sve o mršavljenju, pa otkrila da li je sada zauzeta

Za našu pevačicu Vanju Mijatović, 2025. godina bila je veoma turbulentna. Naime, i pored mnogo uspeha na poslovnom planu, privatno je doživela veliki krah, a to je krah braka sa Aleksandrom Mandžukićem!

Sada je Vanja Mijatović, naša pevačica, gostujući u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" otkrila sve o mršavljenju, ali i o svom trenutnom emotivnom statusu.

- Nema to veze sa razvodom, ja sam pre toga imala "burnout" pre toga...Ja sam imala tempirano kada i šta jedem i onda sam bila željna svega, pa sam počela da jedem. 10 kilograma, pa 20 kilograma, zapravo sam se 30 godina ugojila - rekla je Vanja, a onda je otkrila da li je zauzeta:

Nemam dečka, privatno sijam (smeh). Ko ne bi voleo da se zaljubim, ja sam za, ja sam otvorena.

