Plaća se tu i sujeta i glupost: Neda Ukraden o markiranoj garderobi: Taj model ne sme da bude na mojim prsima

Neda Ukraden decenijama važi za jednu od najbolje stilizovanih pevačica koja nikada nije imala modne ispade na šta je danas ponosna.

Za razliku od brojnih javnih ličnosti koje uživaju u kupovini brendirane odeće, Ukradenova tvrdi da joj marka nije najbitnija pri odabiru modela, o čemu je govorila u emisiji Grand specijal.

– Ja sam se oduvek dobro oblačila, to je neka moja karakterna osobina. I da nisam pevačica isto bi bilo. Imali smo jednu divnu šnajderku u Sarajevu koja mi je šila, to su bili ekskluzivni modeli. Nije tada bilo toliko ni butika ni toliko kreatora, a nisam bila ni te neke plažene moći. Šta god da je bilo nastojala sam da ne nosi ta krpa mene, nego ja nju. Taj model ne sme da bude na mojim prsima Lui Viton, moram ja biti Lui Viton– objašnjava pevačica koja za jedan komad u svom gardaroberu uvek vodi računa o viskom kvalitetu.

– Ne robujem tome, ali lepo je imati dizajnerski komad jer nisu oni slučajno ta imena koja jesu. Naravno, plaća se tu i sujeta i glupost davati pare, međutim volim dobru cipelu, tu ne smem da štedim jer smo u tome po nekoliko sati na sceni. Mora biti koža, nešto što ti neće raniti noge.

Ukradenova se prisetila i svog prvog ulaska u radnju jednog poznatog svetskog brenda čije komade obožavaju pripadnici naše estrade.

– Sećam se svog prvog ulska u Lui Viton u Pariz i ja vidim nema tri čoveka, pitala sam se kako nema gužve, ali svaki prodavac ima svoju mušetiju. Nema sto ljudi koji se muvaju, ti si tu gospodin kupac, to su neki lepi momenti, to svako voli- ispričala je u emisiji Grand specijal.

Autor: N.B.