Veliko slavlje kod Ane Korać, ona u belom: Objavila sliku sa mužem, imaju poseban povod za sreću!

Bivša rijaliti učesnica, Ana Korać, uživa u ljubavi sa misterioznim muškarcem, kog već dugo krije od javnosti.

Koraćeva je svoju jaču polovinu upoznala pre oko 5 godina, ali detalje njihove veze nikada nije otkrila javnosti. Na fotografijama koje deli na Instagramu krije njegov identitet, a u novoj objavi prvi put je otkrila nešto više o njihovom odnosu.

- Pre skoro 5 godina bili smo kilometrima daleko. Nova godina. On u Moskvi baš na ovom mestu, ja u Beogradu. Dopisivanja, poruke preko ekrana i jedno prvo "Volim te" u 00:00h. Jedna želja - napisala je Ana Korać uz emodži bebe, a zatim je dodala...

- Danas isti restoran, ali mi zajedno, a naša želja spava bezbrižno, naš sin. Pazi šta želiš, srca pamte. Ljubav ne znači izbegavati oluje. Ljubav znači prolaziit kroz njih zajedno. Ruku pod ruku - poručila je nikad zaljubljenija Ana Korać uz romantične fotografije sa svojim izabranikom, gde je vidimo kako blista u belom.

Autor: Nikola Žugić