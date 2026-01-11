AKTUELNO

Domaći

Poprilično zdrava godina, volela bih... Ćana sumirala 2025. godinu, pa najavila spektakl na Tašmajdanu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naša pevačica Stanojka Bodiroža, poznatija u javnosti kao Ćana, gostujući u Premijeri na Pinku, sumirala je 2025. godinu, pa je otkrila i kada će održati dugoočekivani solistički koncert!

Ćana je, naime, istakla da je za nju 2025. godina bila veoma radna i otkrila je da bi volela da se to tako nastavi i u ovoj, novoj, 2026. godini.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakva je bila 2025. godina i kako si ušla u 2026. godinu - pitao je Nemanja.

- Veselo i radno u 2026. godinu sam ušla a prošla je bila poprilično zdrava godina. Bilo je nekih porodičnih događaja, ali je to i život na kraju krajeva, ali sam imala zaista mnogo radnu godinu. Nadam se da će ova nastaviti taj trend, toliko sam imala dobrih nastupa oko Nove godine, moram da pohvalim zagrebački sajam, to je bilo ludilo, ne mogu da prepričam...13. juna se družimo na Tašmajdanu, mnogo se radujem, mnogo puta sam dobila kritike na tu temu. Ja sam nekako smatrala da je to velika obaveza, imala sam tremu, ali su me ubedili ljudi iz tima, jer ljudi strašno žele. Biće naravno gostiju, još nismo osmislili kako ću doći - rekla je Ćana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta kaže sin - pitao je Nemanja.

- On ima veću tremu od mene, radostan je što sam se odvažila. Ja sam mislila Sava Centar ili tako nešto, ali su ljudi rekli: "Ne, ne, tvoja publika je da gori", to je letnji period, tako da je napolju, napolju - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić

