Muzička zvezda Snežana Đurišić nastupala je sinoć u jednoj elitnoj zagrebačkoj dvorani, a predivna atmosfera koju je napravila dugo će se prepričavati.
Snežana je naime nastupala pred oko 2.000 ljudi u dvorani „Gastro Globus“ u Zagrebu u kojoj je bilo upriličeno Srpsko veče.
Publika je u Zagrebu uživala uz predivne Snežanine hitove, a zajedno sa njom pevali su „Kuće male krečene u belo“, „Odakle si sele“, „Vidovdan“ i brojne druge pesme koje su postale pravi folk evergrin.
Ovo predivno veče sasvim sigurno će se dugo prepričavati širom Zagreba, a božanstvena atmosfera kakvu je priredila pevačica i članica žirija muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ nikoga nije ostavila ravnodušnim.
