AKTUELNO

Domaći

Snežana Đurišić napravila totalni haos u Zagrebu, pevačica pred 2.000 ljudi zapevala VIDOVDAN, ODAKLE SI SELE... Orilo se sve, publika oduševljena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Muzička zvezda Snežana Đurišić nastupala je sinoć u jednoj elitnoj zagrebačkoj dvorani, a predivna atmosfera koju je napravila dugo će se prepričavati.

Snežana je naime nastupala pred oko 2.000 ljudi u dvorani „Gastro Globus“ u Zagrebu u kojoj je bilo upriličeno Srpsko veče.

Video: Privatna arhiva

Video: Privatna arhiva

Publika je u Zagrebu uživala uz predivne Snežanine hitove, a zajedno sa njom pevali su „Kuće male krečene u belo“, „Odakle si sele“, „Vidovdan“ i brojne druge pesme koje su postale pravi folk evergrin.

Video: Privatna arhiva

Video: Privatna arhiva

Ovo predivno veče sasvim sigurno će se dugo prepričavati širom Zagreba, a božanstvena atmosfera kakvu je priredila pevačica i članica žirija muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Video: Privatna arhiva

Video: Privatna arhiva

Video: Privatna arhiva

Autor: M.K.

#Snežana Đurišić

#Srpsko veče

#Zagreb

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Napravila magiju: Ceca napunila halu u Celju, publika od početka do kraja pevala sa njom u glas (FOTO)

Domaći

ĆERKA STIGLA IZ NJUJORKA! Snežana Đurišić pred sam koncert otkrila da SAMO NJIH DVOJE FALE: A gotovo niko nije znao da pevačica peva od devete godine

Domaći

SNEŽANA ĐURIŠIĆ SKRHANA BOLOM ZBOG SMRTI HALIDA BEŠLIĆA: Kad sam čula da se razboleo...

Domaći

SNEŽANA ĐURIŠIĆ ŽRTVA PREVARE Pevačica pobesnela: Oglasila se i otkrila o čemu je reč! (FOTO)

Domaći

Svi komentarišu lepotu njene naslednice: Snežana Đurišić objavila porodičnu fotografiju, a sve oči su uprte u nju (FOTO)

Domaći

Moram samu sebe da zaštitim: Snežana Đurišić prošla kroz AGONIJU kao i njena koleginica, otkrila sada SVE DETALJE!