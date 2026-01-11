Snežana Đurišić napravila totalni haos u Zagrebu, pevačica pred 2.000 ljudi zapevala VIDOVDAN, ODAKLE SI SELE... Orilo se sve, publika oduševljena! (VIDEO)

Muzička zvezda Snežana Đurišić nastupala je sinoć u jednoj elitnoj zagrebačkoj dvorani, a predivna atmosfera koju je napravila dugo će se prepričavati.

Snežana je naime nastupala pred oko 2.000 ljudi u dvorani „Gastro Globus“ u Zagrebu u kojoj je bilo upriličeno Srpsko veče.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Publika je u Zagrebu uživala uz predivne Snežanine hitove, a zajedno sa njom pevali su „Kuće male krečene u belo“, „Odakle si sele“, „Vidovdan“ i brojne druge pesme koje su postale pravi folk evergrin.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ovo predivno veče sasvim sigurno će se dugo prepričavati širom Zagreba, a božanstvena atmosfera kakvu je priredila pevačica i članica žirija muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.K.