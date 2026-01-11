SVETSKA ZVEZDA ISKOPIRALA PRIJU: Naša pevačica postala modni uzor, a nećete verovati kome (FOTO)

Aleksandra Prijović se na nastupu u novogodišnjoj noći pojavila u vrlo uskoj i upečatljivoj haljini, koja je privukla pažnju svih prisutnih.

Ova modna kreacija sasvim je jasno istakla Aleksandrinu liniju, a mnogi su se pitali koji brend stoji iza ove haljine.

U pitanju je haljina poznatog modnog brenda Skjapareli, čija je cena čak 7.200 evra.

Prija i svetske zvezde u istoj kreakciji

Dokaz da nije samo Prija odlepila za ovom haljinom je činjenica da su je nosile i svetski poznate dame, poput manekenke Žizel Bundšen i reperke Kardi Bi.Mnogi su komentarisali ovo modno izdanje na Kardi, smatrajući da reperki ne stoji tolika zadnjica, koju je, kako misle, ponovo povećavala.

Obožava Skjapareli kreacije

Aleksandra Prijović na nastupu u Zagrebu nosila je haljinu prestižnog francuskog modnog brenda, čija cena iznosi čak 7.100 evra i još jednom je pokazala da kada je moda u pitanju, ne štedi.

Pojavila se u Zagrebu u upečatljivoj crno-beloj haljini brenda Skjapareli, za koju je izdvojila pozamašnu cifru. Elegantna, ali istovremeno smela kreacija sa animal printom i dubokim šlicem privukla je pažnju, kako njene publike, tako i modnih kritičara.

Autor: M.K.