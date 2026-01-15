Uhapšen poznati glumac: Poreklom sa Kosova, policija ga privela sa još pet osoba

Poznati turski glumac Džan Jaman i glumica Selen Gorguzel uhapšeni su zajedno sa još pet osoba u policijskoj raciji u Istanbulu.

Turski mediji prenose da su Jaman i Gorguzel nakon hapšenja odvedeni u Institut za sudsku medicinu radi vađenja krvi. Na osnovu dojave, u njihovom društvu uhapšeno je još nekoliko ljudi, uključujući i bivšu voditeljku Nilufer Batur.

Policija je, po nalogu tužioca posle ponoći, izvršila raciju u devet noćnih klubova u Istanbulu.

Među objektima koju su pretreseni bio je i hotel "Bebek", za koji je policija imala dojavu i informacije o prodaji droge i prostituciji. Vlasnik hotela i menadžer takođe su uhapšeni.

Tridesetšestogodišnji Džan Jaman jedan je od najpopularnijih mlađih turskih glumaca.

Poznat je po ulogama u hit serijama Pun mesec, Sanjalica, Gospodin pogrešni, Viola boje mora.

