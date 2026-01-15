AKTUELNO

Showbiz

Uhapšen poznati glumac: Poreklom sa Kosova, policija ga privela sa još pet osoba

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Poznati turski glumac Džan Jaman i glumica Selen Gorguzel uhapšeni su zajedno sa još pet osoba u policijskoj raciji u Istanbulu.

Turski mediji prenose da su Jaman i Gorguzel nakon hapšenja odvedeni u Institut za sudsku medicinu radi vađenja krvi. Na osnovu dojave, u njihovom društvu uhapšeno je još nekoliko ljudi, uključujući i bivšu voditeljku Nilufer Batur.

Foto: Instagram.com

Policija je, po nalogu tužioca posle ponoći, izvršila raciju u devet noćnih klubova u Istanbulu.

Među objektima koju su pretreseni bio je i hotel "Bebek", za koji je policija imala dojavu i informacije o prodaji droge i prostituciji. Vlasnik hotela i menadžer takođe su uhapšeni.

Tridesetšestogodišnji Džan Jaman jedan je od najpopularnijih mlađih turskih glumaca.

Poznat je po ulogama u hit serijama Pun mesec, Sanjalica, Gospodin pogrešni, Viola boje mora.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#džan jaman

#glumac

#uhapšen Džan Jaman

#uhapšen glumac

POVEZANE VESTI

Showbiz

Upala mu racija!Uhapšen poznati glumac poreklom sa Kosova, privedeno još petoro

Svet

UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! Srušila se zgrada u Turskoj, najmanje pet osoba zarobljeno u ruševinama (VIDEO)

Showbiz

Preminuo glumac iz serije "Sulejman Veličanstveni"

Showbiz

PREMINUO POZNATI GLUMAC! Mlađim generacijama je dobro poznat - evo kome je pozajmljivao glas

Domaći

PREMINUO POZNATI GLUMAC: Ostaće upamćen u čitavom regionu!

Showbiz

Poginuo poznati glumac: Njegova slika pre tragedije tera suze na oči!