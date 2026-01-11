DEČKO JOJ MASIRA STOPALA NA VOLANU BESNE MAŠINE! Sanja Stanković uživa pored novog partnera: Muškarac se ponaša prema ženi tačno onako koliko on vredi (FOTO)

Sanja Stanković, voditeljka i nekadašnja učesnica rijalitija Zadruga, koju javnost pamti po turbulentnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom, izgleda da je konačno pronašla sreću u ljubavi.

Zgodna plavuša ponovo je u centru pažnje nakon što je na društvenim mrežama pokazala kako izgleda njen novi emotivni život.

Naime, Sanja je objavila fotografiju iz luksuznog automobila marke BMW, na kojoj se vidi kako joj dečko masira stopala dok ona sedi opušteno, a prizor je izazvao lavinu komentara.

Intimni trenutak mnogi su protumačili kao dokaz da je Sanja sada u vezi sa muškarcem koji je obasipa pažnjom i poštovanjem.

- Muškarac se ponaša prema ženi tačno onako koliko on vredi! Kratka rečenica, a govori se. Reči jesu glasnije ali dela su jača - napisala je Sanja.

Sanja Stanković odabrala je stan u jednom od najelitnijih naselja, gde žive mnoge poznate face. Ovo je druga nekretnina na njeno ime, a ne krije koliko je ponosna i koliko joj je i ovoga puta pomogla mama.

- Dugo sam sanjala o ovom danu… Nekad kroz suze, nekad kroz strah, a nekad kroz tihe molitve da mi se ipak desi. I desilo se. Druga nekretnina i to baš ovde - navela je Sanja Stanković i dodala:

- Ovo je više od sna. Ovo je moja borba, moja upornost i sva podrška koju sam godinama imala iza sebe, a to je moja mama. Najveća hvala ide mojoj mami. Bez nje ne bih stigla ovde gde jesam i ne bih imala ono što imam danas. Hvala joj na još jednom ostvarenom snu - napisala je Sanja Stanković.

Autor: M.K.