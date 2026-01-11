VERA MATOVIĆ OTKRILA SVE O NAMEŠTANJIMA I SUJETI NA ESTRADI: Bilo je podmetanja, plakala sam dok nisam shvatila da sam im smetala...

Vera Matović priznala je da je među kolegama uvek bilo komentara, ali da ona nikome zlo nije nanela.

Vera Matović spremna je za nove radne pobede. Pevačica je otkrila zašto je nervira što je ljudi pitaju za godine, govorila je o odnosu s Lukom Dončićem, ali i sujeti na estradi.

Kad pogledate unazad, da li ste ostvarili sve želje?

- Nikad nisam imala konkretne želje. Sve je nekako dolazilo samo. Najvažnije je zdravlje, ne samo meni, mojoj porodici, nego svih ljudi.

Poznati ste po tome što vas slava nije promenila.

- Čovek samo odluči da li hoće ili neće. Odlučila sam da budem ista do kraja života. Mogu samo da kao kruška otpadnem, kao kruška s drveta, i kad bude trebalo da odem sa ovog sveta, neću se ugojiti.

Otvorila dušu

Vodite računa o ishrani i izgledu. Kako izgleda vaš jelovnik?

- Jedem sve, ali umereno. Najviše ribu, povrće i voće. Slatkiše pravim, ali ih ne jedem. Možda za Novu godinu, čisto da probam tortu koju sam sama napravila.

Kako se nosite sa sujetom u estradnom svetu?

- Za dobrim konjem prašina se diže. Uvek je bilo i biće komentara, ali ja radim svoje. Nikome zlo nisam nanela. Bilo je podmetanja, sujete, plakala sam mnogo dok nisam shvatila njihovu poruku da sam ja njima smetala. Dok nisu shvatili da sam ja dobar lik i da ja svima želim da pružim pomoć.

Srečna i zadovoljna žena

Da li ste ikada pogazili datu reč?

- Nikada. Ako obećam humanitarni koncert, ne postoji novac zbog kojeg bih to pogazila.Imate "dobro oko" za ulaganja.

Da li ste racionalni u životu?

- Jesmo. Mnogo smo radili u inostranstvu i pametno ulagali. Umetnine nema da se kupe, one traju, ostaju i čuvaju vrednost.

Kako izgleda vaš odnos sa suprugom?

- Više se iznenađujemo pažnjom nego rečima. Samo da mi je tu. Uvek me iznenadi cveće. On je više na pijaci nego ja. Cveće, mali znaci ljubavi, to je najvažnije.

Uvek direktna

Objavili ste novu pesmu.

- Posle velikih hitova, dugo nisam znala šta da snimim. Tekst je napisao moj suprug i u njemu se pominju imena Marko, Milan, Luka i Nikola - Dončić i Jokić. Pesma je duhovita, savremena i mislim da će biti zapažena.

Da li je Luka Dončić čuo pesmu?

- Nije još, ali zna koliko ga poštujem. Dovoljno je što je za svoj spot izabrao baš "Miki, Milane".

Zbog čega ljude interesuje koliko imate godina?

- Ne znam. Smučilo mi se. Evo, imam sto godina i je l' dobro izgledam?! Samo jednu kremu mažem.

Autor: M.K.