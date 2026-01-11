POZNATO VREME I MESTO SAHRANE POZNATOG MUZIČARA: Boda Ninković sa porodicom dao umrlicu bratu, evo kad će biti ispraćen na večni počinak (FOTO)

Muzičar Ljubomir Ninković umro je 6. januara u 76. godini. Porodica se sada oprostila od njega i saopštila vreme i mesto sahrane.
Ljubomir Ninković je bio brat čuvenog glumca Bode Ninkovića koji je sada sa porodicom dao umrlicu i otkrio gde i kada će muzičar biti ispraćen na večni počinak.
- Ljubomir Ninković preminuo 6. januara 2026. godine. Sahrana će se obaviti u utorak 13. januara 2026. godine u 11.45 časova na Novom bežanijskom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 11.15 časova. Ožalošćeni: brat Boda sa porodicom, sin Andrej sa porodicom, ćerke Emilija i Marija sa porodicama - napisali su oni.
Osvanula umrlica Ljubomiru Ninkoviću pic.twitter.com/PGpLWduI0Y— Silvana (@Silvana71376830) 11. јануар 2026.
Biografija
Ljubomir Ljuba Ninković rođen je 1950. godine u Smederevu. Bio je srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor.
Osnovno, srednje i muzičko obrazovanje stekao je u svom rodnom Smederevu. Početak njegove muzičke karijere obeležen je učešćem u amaterskim bendovima, a 1967. godine pridružuje se grupi "The Spooks”, sa kojom započinje profesionalnu karijeru nastupajući na "beat” igrankama širom Srbije.
Komponovao je muziku za serije i televizijske emisije.
Autor: M.K.