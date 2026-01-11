AKTUELNO

SKUPOCENI KRISTALNI LUSTERI, KAMIN, ALI NIGDE TELEVIZORA: Zavirite u luks vilu porodice Divac u Los Anđelesu, zastaje dah od pogleda (FOTO)

Proslavljeni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana imaju luksuznu vilu u Los Anđelesu u Americi. Ana je sada na svom profilu na Instagramu pokazala kako izgleda deo vile i sve raspametila.

Naime, Ana Divac, supruga Vlada Divca je na društvenim mrežama podelila deo kuće, a u prvom planu je bila zanimljiva stolica od drveta u obliku šaka, orjentalni tepih, dok se u daljini nazirao ogroman kristalni luster.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

"Opušteno danas i ponovo raspakivanje" - napisala je Ana.

Foto: Instagram.com

Sve pršti od luksuza

Elegantni beli zidovi i uramljene slike koje ih krase, stakleni stolovi i mirisne sveće su svuda u dnevnoj sobi, a jedan od najlepših detalja su viseći grandiozni kristalni lusteri.

Ono što je svima zanimljivo, ali i čudno, jeste da u ovoj prostoriji nema televizora, već je udoban sivi kauč okrenut prema kaminu, iznad kojeg se nalazi veliko ogledalo.

U trpezariji je sto, gde ima mesta za desetoro ljudi.

Autor: M.K.

