ĆERKA KAO BARBIKA BEZ GRAMA SILIKONA, A ŽENA MU VATRENA CRNKA! Naš pevač okružen zavodnicama, a evo kako on priča o supruzi: Plašio sam se da joj priđem jer je bila prelepa...

Pevač Dejan Ćirković Ćira pune tri decenije uživa u braku sa Ljiljanom Ćirković, koja mu je rodila dvoje dece i sa kojom je dom svio u Nemačkoj.

Mada retko govori o privatnom životu, sada je napravio izuzetak i otkrio kako je upoznao svoju suprugu. Kako je rekao, njihov susret bio je sudbonosan.

– Suprugu sam upoznao u jednoj kafani u Nemačkoj u kojoj sam svirao sa Žikom Jakšićem. Nisam mogao da je upoznam u biblioteci, jer tamo nikada ne ide, u kafani sam jedino imao šansu – našalio se Ćira, pa ispričao detalje prvog susreta.

– Žika i ja smo u tom periodu svirali svaki dan. On se već bio oženio, a ja nisam. Moja buduća supruga je došla svega dva puta, ali je bila neverovatno lepa. Poznavao sam njenu drugaricu i odmah sam tražio njen broj telefona– ispričao je Ćira i dodao da se upornost isplatila.

Kako je priznao, na početku nije bilo lako.

– Nije htela da mi da broj jer je imala strogog oca. Ali, kako kažu, ne osvoji ženu lep već uporan, tako je bilo i kod mene. Plašio sam se da joj priđem jer je bila prelepa. To je problem sa lepim ženama, muškarci se često plaše da im priđu – rekao je Ćirković.

Pevač je prošle godine proslavio i 30-tu godišnjicu, a tada je podelio tajnu dugog i stabilnog braka.

– Ona ima potpuno drugačija shvatanja jer je odrasla u inostranstvu, u drugom svetu. Veoma je tolerantna. Sve moje devojke pre braka bile su izrazito ljubomorne. Moja žena je pre svega divan čovek - rekao je pevač.

Ćerka Dejana Ćirkovića Ćire izgleda kao prava lutka i nema gram silikona

Podsetimo, Ćira je na svom Instagram nalogu podelio jednom prilikom fotografije sa ćerkom, a njen izgled pokrenuo je lavinu komentara.

Jovana ima plavu kosu i plave oči, a mnogi kažu da je lepa kao lutka, a ono što su mnogi primetili jeste i da ona prirodna lepotica bez filera i silikona. Sa leve strane pozirala je njegova supruga, koja je vatrena crna i koja je sve oduševila svojim osmehom i lepotom.

Pričalo se da živi u kolibi

Naime, mesecima su kružile priče da pevač Dejan Ćirković Ćira živi u kolibi u Nemačkoj gde se bavi poljoprivredom, a on je to demantovao.

- Nije tačno da živim u kolibi, svako bi se normalan ko je pročitao to zapitao, a ljudi čitaju i veruju u to. Zapitali bi se gde mu je žena, gde su mu deca, gde oni žive, da li su i oni u kolibi. To se dogodilo sve kada je bila korona, pozvali su me sa Grand televizije da se uključim u emisiju. Imam vikendicu na prelepom mestu, kada su me pozvali, ja sam rekao: "Evo me tu u mojoj kolibi". Okrenuo sam kameru, videla se lepa kuća - rekao je on tada.

Autor: M.K.