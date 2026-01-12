Kemal Monteno preminuo je pre 11 godina! Ležao je u bolničkoj postelji i u ruci držao JEDNU STVAR, od nje nikad nije mogao da se odvoji!

Iza sebe je ostavio vanvremenske hitove.

Legendarni pevač Kemal Monteno premino je 21. januara 2015. posle velike i teške borbe s bolešću.

Samo dva meseca pre svoje smrti, Kemal je prošao kroz komplikovanu operaciju na koju se pripremao pune tri godine. Uprkos optimizmu i dugom periodu pripreme, postoperativni period bio je težak, radio je transplantaciju bubrega. Nakon kratkog oporavka, ponovo je primljen u bolnicu 21. decembra 2014. zbog povišene temperature i komplikacija koje su pratile transplantaciju. U trenutku smrti imao je 67 godina.

Lekari su kasnije naveli da je u ruci držao nezapaljenu cigaretu, što je simbolično odražavalo njegovu strast prema pušenju, naviku koja ga je pratila kroz veći deo života.

Zvanični uzrok smrti bio je sepsa, koja je nastala nakon komplikacija povezanim sa transplantacijom.

Nekoliko meseci pre smrti, Monteno je izjavio da su mu doktori sve zabranili.

- Prema onome što su mi doktori rekli, ja ništa ne bih smeo. Ni da živim. Ne smem slatko zbog šećera, ne smem slano zbog bubrega, voće ne smem zbog kalijuma… Ne smem ni običnu vodu da pijem. Sok ne smem popiti. A opet, odem na dijalizu u Zagreb, stavim kutiju cigareta pored sebe, doktori pitaju: 'Šta je to?', a ja kažem – cigarete. Čude se, jer ja normalno pušim. I pijem kafu. Kod nas kafa bez cigarete ne ide - rekao je Kemal tada.

Autor: R.L.