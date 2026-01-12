AKTUELNO

Domaći

Moja drugarica ga je odvela u Njujork, on joj je BIVŠI MUŽ! Novi detalji o Kasperu, svi misle da će Minu Kostić prevesti ŽEDNU PREKO VODE!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Da li su u pravu?

O novom dečku Mine Kostić, Manetu Ćuruviji, Kasperu, bruje svi. Društvene mreže su se usijale, a razni korisnici navode da ga poznaju.

Na mrežama su se javljali pojedini komentatori koji tvrde da je Kasper veliki prevarant, koji sve žene zavodi na isti način.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

- Ovo je bivši muž moje drugarice, ona ga je odvela u Njujork. Lik je prevarant. Bila sam i na svadbi. Mane iz Pančeva. Ona je jedna divna, sposobna, obrazovana žena - napisala je jedna od korisnica mreža, nakon čega se oglasila druga i rekla da njegova majka živi u Pančevu, a da je on iz Alibunara.

- Sa A. se venčao ovde i ona ga je odvela u Njujork pošto je njena mama tamo radila. Kad se razveo, oženio se klinkom zbog papira, a verio je i Z. iz Novog Sada, a ne zadrugarku. Zadrugarka je bila i najpametnija pa je bila prolazna šema - napisala je korisnica mreža.

Sa druge strane, imai onih koji se brinu za Minu.

Foto: TV Pink Printscreen

"Meni je lik prevarant, možda grešim. Sam o sebi je sasvim dovoljno rekao", "Daj, leba ti, nešto izbaci o njemu s dokazima, ova Mina jadna naivna, prevešće je žednu preko vode. Sreća po drugaricu da je bivši", samo su neki od komentara.

Autor: R.L.

#Kasper

#Mane Ćuruvija Kasper

#Mina Kostić

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sve mi miriše da imaš emocije prema meni! Janjuš podgrejao glasine, nakon što mu je Aneli uputila nežne reči, on joj dao NOVU NADU ZA POMIRENJE?! (VID

Zadruga

Strah me je da ne budete svi u pravu: Gastoz počeo da sumnja u Enina osećanja, Teodora uverena da joj se dopada! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Ti si anđelčić, takve ne prolaze! Rebeka Iva Martinčević dobila kritike, baraž joj je jedina šansa!

Zadruga

VOLI JE I DALJE: Vanja smatra da se Janjuš kaje za svoje ponašanje prema Aneli, Sneža tvrdi da će Ahmićeva proći kao Maja! (VIDEO)

Zadruga

Ona je jedina bila iskreno zaljubljena u mene! Filip malo po malo spušta gard prema Boginji, NOVA VEZA NA POMOLU? (VIDEO)

Domaći

OVCE SU ZA ŠIŠANJE: Mama Džehva uverena da će Dragana Matoru žednu preko vode prevesti, uverena da ima VIŠI CILJ (VIDEO)