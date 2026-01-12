Moja drugarica ga je odvela u Njujork, on joj je BIVŠI MUŽ! Novi detalji o Kasperu, svi misle da će Minu Kostić prevesti ŽEDNU PREKO VODE!

Da li su u pravu?

O novom dečku Mine Kostić, Manetu Ćuruviji, Kasperu, bruje svi. Društvene mreže su se usijale, a razni korisnici navode da ga poznaju.

Na mrežama su se javljali pojedini komentatori koji tvrde da je Kasper veliki prevarant, koji sve žene zavodi na isti način.

- Ovo je bivši muž moje drugarice, ona ga je odvela u Njujork. Lik je prevarant. Bila sam i na svadbi. Mane iz Pančeva. Ona je jedna divna, sposobna, obrazovana žena - napisala je jedna od korisnica mreža, nakon čega se oglasila druga i rekla da njegova majka živi u Pančevu, a da je on iz Alibunara.

- Sa A. se venčao ovde i ona ga je odvela u Njujork pošto je njena mama tamo radila. Kad se razveo, oženio se klinkom zbog papira, a verio je i Z. iz Novog Sada, a ne zadrugarku. Zadrugarka je bila i najpametnija pa je bila prolazna šema - napisala je korisnica mreža.

Sa druge strane, imai onih koji se brinu za Minu.

"Meni je lik prevarant, možda grešim. Sam o sebi je sasvim dovoljno rekao", "Daj, leba ti, nešto izbaci o njemu s dokazima, ova Mina jadna naivna, prevešće je žednu preko vode. Sreća po drugaricu da je bivši", samo su neki od komentara.

Autor: R.L.