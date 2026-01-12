AKTUELNO

Domaći

ČITALA SAM MU PORUKE SA ZADOVOLJSTVOM! Snežana Đurišić priznala da je PROVERAVALA TELEFON svog dečka ginekologa, evo i zbog čega!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Već dugi niz godina uživaju u skladnom odnosu.

Snežana Đurišić je posle smrti supruga stupila u vezu sa poznatim ginekologom Vanjom Miloševićem.

Foto: Pink.rs/M. Mitić

Oni godinama uživaju u veoma skladnom odnosu, ali Snežana ne krije da mu je proveravala telefon i čitala poruke.

- Čitala sam poruke svog partnera sa zadovoljstvom. Ne znam da li bih to nazvala kontrolom ili radoznalošću. Neću da kažem da li sam nešto našla. To sam uradila da bih se uverila u nešto u šta sam sumnjala - ispričala je Snežana nedavno.

Foto: E-Stock/Strahinja Kostić

Inače, pevačica je provela 36 godina u braku sa harmonikašem Slobodanom Gvozdenovićem, sa kojim je dobila ćerku Maju i sina Marka.

Autor: R.L.

#Snežana Đurišić

#Vanja Milošević

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo je suprug Vere Matović: Za njih se kaže da su najbogatiji bračni par na estradi, a zbog njega je spakovala kofere i otišla na kraj sveta (FOTO)

Domaći

SA ZADOVOLJSTVOM SAM MU ČITALA PORUKE: Snežana Đurišić otkrila da je svom partneru proveravala telefon, pa nasmejala sve do suza kad je otkrila šta jo

Domaći

GOCA I RAŠA POKREĆU NOVI BIZNIS: Više neće samo zarađivati od muzike, evo zbog čega će još da im kaplje u džep

Domaći

On nikada nije bio milioner: Istina o mužu Jane Todorović ugledala svetlost dana! Pričalo se da je naslednik imperije, pevačica sada priznala sve

Domaći

Doneli odluku nakon 13 godina braka: Evo šta se dešava u domu Goce Tržan i Raše, vreme je za promene

Domaći

NAKON 13 GODINA DONELI KONAČNU ODLUKU! Evo šta se dešava u odnosu Goce Tržan i Raše Novakovića, ovo su detalji