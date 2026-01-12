ČITALA SAM MU PORUKE SA ZADOVOLJSTVOM! Snežana Đurišić priznala da je PROVERAVALA TELEFON svog dečka ginekologa, evo i zbog čega!

Već dugi niz godina uživaju u skladnom odnosu.

Snežana Đurišić je posle smrti supruga stupila u vezu sa poznatim ginekologom Vanjom Miloševićem.

Oni godinama uživaju u veoma skladnom odnosu, ali Snežana ne krije da mu je proveravala telefon i čitala poruke.

- Čitala sam poruke svog partnera sa zadovoljstvom. Ne znam da li bih to nazvala kontrolom ili radoznalošću. Neću da kažem da li sam nešto našla. To sam uradila da bih se uverila u nešto u šta sam sumnjala - ispričala je Snežana nedavno.

Inače, pevačica je provela 36 godina u braku sa harmonikašem Slobodanom Gvozdenovićem, sa kojim je dobila ćerku Maju i sina Marka.

Autor: R.L.