DEFINITIVNO JE NA TATU! Ćerka Darka Lazića izazvala senzaciju na društvenim mrežama, evo šta je radila! (FOTO)

Predivan prizor.

Popularni pevač Darko Lazić potpuno je posvećen privatnom životu, svojoj supruzi Katarini i ćerki Srni.

Katarina i Darko redovno objavljuju najzanimljivije trenutke sa naslednicom na društvenim mrežama, a sada su pokazali na koga je mala Srna.

Ona se pridružila svom tati dok je svirao klavir, pa su ukrstili note, a sve je zabeležila Katarina, dok je ovaj snimak oduševio sve njihove pratioce. Srna je svirala, ali i plesala u roze pidžamici i svi su konstatovali da ništa slađe nisu videli u skorije vreme.

Autor: R.L.