DEFINITIVNO JE NA TATU! Ćerka Darka Lazića izazvala senzaciju na društvenim mrežama, evo šta je radila! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto: KristinaS foto studio ||

Predivan prizor.

Popularni pevač Darko Lazić potpuno je posvećen privatnom životu, svojoj supruzi Katarini i ćerki Srni.

Foto: Pink.rs

Katarina i Darko redovno objavljuju najzanimljivije trenutke sa naslednicom na društvenim mrežama, a sada su pokazali na koga je mala Srna.

Ona se pridružila svom tati dok je svirao klavir, pa su ukrstili note, a sve je zabeležila Katarina, dok je ovaj snimak oduševio sve njihove pratioce. Srna je svirala, ali i plesala u roze pidžamici i svi su konstatovali da ništa slađe nisu videli u skorije vreme.

Foto: Instagram.com/darkolazicofficial

Autor: R.L.

