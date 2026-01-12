Tea Tairović objavila fotku sa medenog meseca: Plaža, šampanjac, sve pršti od luksuza (FOTO)

Mlada muzička zvezda Tea Tairović oduševila je svojom objavom na društvenoj mreži Instagram.

Naime, Tea je na podelila fotografiju sa egzotične destinacije. Ona i njen suprug Ivan su prošle godine stali na ludi kamen, ali zbog brojnih poslovnih obaveza nisu odmah uspeli da otputuju na medeni mesec, te su sada konačno pronašli vreme za sebe i odlučili da uživaju u luksuzu i miru koje nude Maldivi.

Na slici koju je Tairovićeva objavila, vidi se prelepa plaža, tirkizno more i šampanjac, po čemu se može zaključiti da ljubavni par maksimalno uživa na svom medenom mesecu.

Podsetimo, Tea je tokom 2025. godine doživela ogroman profesionalni uspeh. Objavila je čak dva albuma – „Aska“ i „Aska 2“, koji su za kratko vreme osvojili publiku i oborili rekorde slušanosti.

Pesme sa oba albuma našle su se u samom vrhu trending lista, dok su koncerti i turneja širom Srbije i regiona bili rasprodati do poslednjeg mesta. Uprkos napornom tempu i velikom broju nastupa, Tea je uspela da uskladi karijeru i privatni život, pa sada, sudeći po objavama, maksimalno uživa u ljubavi i zasluženom odmoru.

Fotografija sa plaže izazvala je brojne pozitivne komentare i čestitke fanova, koji pevačici žele još mnogo uspeha, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.

Autor: N.B.