Da li je ovo uzrok smrti frizera? Hitno oglašavanje lekara o slučaju Matije Radulovića!

Poznati beogradski frizer Matija Radulović koji je u 43-oj godini preminuo na Badnji dan, sahranjen je u petak na gradskom groblju u Ćupriji. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla kolege i brojne poštovaoce,a još uvek se spekuliše o uzrocima smrti Radulovića.

Od toga da bi zdravstveni problemi koji su doveli do tragičnog ishoda mogli biti povezani sa intervencijama koje je Radulović u prethodnom periodu imao na licu i telu, pa do sumnje da je u pitanju sepsa, navodno izazvana komplikacijama s vilicom i zubima, na kojima je Matija nedavno imao određene zahvate, a na šta je ukazao njegov blizak prijatelj Branislav Radonić Brendon. Ipak, tačan uzrok smrti zasad nije poznat, a rezultati obdukcije trebalo bi da daju konačan odgovor na pitanje šta je tačno dovelo do ove tragedije.

Kao što stručnjaci ističu, iako se o uzrocima smrti i dalje nagađa, važno je razumeti koliko zanemarivanje zdravstvenih simptoma, posebno infekcija u usnoj duplji, može imati ozbiljne i po život opasne posledice.

Dr Jovana Pavlović, specijalista oralne hirurgije i implantologije govorila je za Redakciju o sepsi, kao jednu od mogućih posledica nelečenih bolesti zuba:

- Sepsa zvuči vrlo zastrušujuće. Kod ovakvih stanja, najvažnije je da se na vreme deluje. Sepsa ne nastaje preko noći već nama organizam daje određene simptome, koje je potrebno na vreme prepoznati. Postoje sledeće faze: Prva je rana faza gde je povišena temperatura, drhtavica, zatim ide teška faza i septički šok gde dolazi do pada pritiska, to je beznadežno stanje. Vrlo retko se sepsa dešava u stomatologiji, ali ne nastaje preko noći, već su to zubi koji uporno bole, gde pacijenti bol prikrivaju atibioticima.

Dodaje da sepsa vrlo retko nastaje zbog greške stomatologa, a češće se dešava ukoliko pacijent ne pije određenu terapiju:

- Sepsa može nastati tokom stomatološke intervencije, udružena sa nekim zdravstvenim stanjem.

Sa druge strane prof. dr Borislav Kamenov imulog kaže da sepsa može nastati i usled dobro odrađenih intervencija:

- Ako problem kasno stigne i kasno se otvori i operiše, infekcija može da se proširi bez obzira na to što je dobro urađeno. Sepsa je najteže stanje ali uvek postoji neki poremećaj pre toga koji mi ne prepoznajemo. Na primer, često kvarenje zuba, umor, infekcije - mi to uvek lečimo antibioticima. Simptomi sepse mogu biti vrlo varljivi.

Radulović je u prethodnom periodu imao na licu i telu određene zahvate, a Kamenov kaže da svaka takva povreda kože može a i ne mora dovesti do trovanja krvi, što može biti potencijalni uzrok tragedije:

- Moraju se preduzeti sve mere da se do toga ne dođe.

Autor: N.B.