Isplivala do sada neviđena fotografija Halida Bešlića: Ovako je legendarni pevač izgledao u vojničkim danima (FOTO)

Dosad neviđena fotografija Halida Bešlića objavljena na grupi "Pronađi drugove iz bivše JNA", privukla je veliku pažnju.

Naime, jedan korisnik je na Fejsbuku podelio sliku staru nekoliko decenija i oduševio javnost. Nihad Paloš, koji je podelio novu fotografiju, naveo je da je ona nastala 1977. godine.

"Veliki pevač i boem bio", "Zdrav momak, planinac harizmatičan, lep i naočit, hiljadu mu rahmeta", "Isti Jean-Claude", neki su od komentara.

Evo kako je Halid Bešlić izgledao tokom odsluženja vojnog roka u JNA! pic.twitter.com/RwlVj295cZ — Silvana (@Silvana71376830) 12. јануар 2026.

Legendarni bosanskohercegovački pevač je ranije govorio o tome kako je služio vojsku u Obrenovcu i da je bio miljenik kapetana Vlahovića, koji je bio zadužen za sport i muziku.

- Njemu sam otpevao jednu crnogorsku pesmu ‘Napuni čaše đevojko lijepa da se junaci napiju, ne žali vina ljepoto moja za našu staru družinu’. Sav oduševljen mi je rekao: ‘Ti moraš da pevaš u garnizonu, jedini ti je problem što ćeš uvek morati tu pesmu da pevaš - ispričao je.

Pevačica Slađana Mandić trebalo je s Halidom Bešlićem da se lati mikrofona u najluđoj noći u jednom lokalu, "po ko zna koji put". Međutim, njegova smrt taj je plan potpuno izbrisala.

Ona je nastup otkazala, a u razgovoru sa jednim medijima osvrnula se i na porodicu pevača koji joj je i te kako pomogao u karijeri.

- Puno mi je pomogao. Bilo je dovoljno da vas Halid u društvu ili bilo kojoj prilici pohvali, čak nisam ni znala koliko je lepo govorio o meni, to sam sve čula od drugih ljudi. Halid je neko ko je pratio moj rad, ko je znao svaki put šta sam izdala i odmah bi me zvao i davao savete i komplimente. Sa njim sam pevala i Nove godine. Njegova supruga me je jako volela. Halid Bešlić je obožavao moju pesmu "Osluškujem" i uvek, kada bismo završili sa svirkom, njemu bih je pevala. Jako mi nedostaje. Jako je čudno reći, a da me ne shvate pogrešno, ali sada kada je malo prošlo vremena od njegove smrti, ja nemam osećaj da ga nema. Toliko se sluša njegova muzika i peva, to je u stvari i poenta našeg posla. Da ostavimo pesme iza nas i neki neizbrisiv trag. Kamo sreće da ja doživim karijeru kao on i da mene pamte po takvim pesmama i hitovima - rekla je za "Telegraf" Slađana, pa se onda dotakla otkazanog gostovanja.

- To bi bila ne znam koja Nova godina po redu da nastupamo zajedno. Dogovorili smo doček još letos, ali ja sam znala i pre nego što je to javno otišlo, da on nije dobro. Međutim, svi smo se nadali da će da ozdravi, ali desilo se ono najgore. Posle njegove smrti ni ja neću pevati u tom objektu gde je trebalo zajedno da nastupamo, na potpuno drugom mestu ću biti. Šta da se radi, život ide dalje - rekla je onda ona, koja će Halida nositi u najlepšem sećanju.



Autor: N.B.