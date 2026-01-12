Pevačica (46) posle razvoda objavila vrele fotke sa 19 godina mlađim dečkom: Mokri u kupaćem, razmenjuju strastvene poljupce

Pevačica Maja Šuput (46) nakon razvoda od bivšeg supruga Nenada Tatarinova sa kojim ima sina, smuvala je 19 godina mlađeg momka Šimea Eleza, sa kojim redovno putuje po svetu.

Maja je sada sa novim partnerom otputovala u Indoneziju odakle je objavila nekoliko njihovih zajedničkih fotografija na kojima je on drži i strastveno se ljube kod vodopada.

Inače, Šime je nedavno govorio o njihovoj vezi i otkrio šta ga je najviše privuklo kod Maje.

- Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gde jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je karakterno stvarno super - rekao je on za Net.hr.

Maja o razvodu: "I dalje živimo svi zajedno"

Podsetimo, Maja je potvrdila da se razvela od Nenada, te je ispričala da njih dvoje i dalje žive zajedno zbog njihovog sina i trude se da i dalje budu porodica zbog njihovog naslednika.

"I dalje se družimo i letujemo zajedno kao porodica. Mama sam koja mora otići na svirku i prirodno je da je otac s detetom. Ali brzo se žurim nazad jer svi znaju da sam zaljubljena u svoje dete i da mi je to svetinja. Svi smo zajedno, jedna moderna porodica, složni, veseli i živimo u zajednici kao i pre. Nema potrebe da radimo neka razdvajanja. Ovo nam je prirodno, normalno, ugodno i najzdravije za dete", ispričala je pevačica za Story.

Maja je dodala da se među njihovoj porodici ništa nije promenilo otkako su se razveli.

"Nenad je prisutan sve vreme, ne uskače po potrebi. Tu sam najsrećnija jer nema ništa lepše od toga da je dete s tatom kad je mama na putu. A još je lepše za dete ako su svi zajedno. Kod nas vam je sve super normalno, kao i pre", dodala je.



