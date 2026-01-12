GORE MREŽE ZBOG KASPERA: Isplivala privatna slika dečka Mine Kostić, komentari pljušte (FOTO)

AKTUELNO

Dečko pevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, privukao je veliku pažnju javnosti otkako su obelodanili njihovu vezu, koju su započeli pre šest meseci preko interneta, te se do skoro nisu poznavali uživo.

Kasper je svojim izjavama iznenadio mnoge, te njihovi snimci kruže društvenim mrežama, a mnogi komentarišu da njegova ljubav prema Mini nije potpuno iskrena.

O njemu se veoma malo zna, a kako je privukao veliku pažnju, korisnici društvenih mreža pokušavaju da "iščačkaju" što više o njemu.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Tako je sada jedna objava na mreži "X" izazvala lavinu komentara. Naime, na ovoj platformi osvanula je jedna njegova fotografija sa Instagrama, koju su uporedili sa slikom iz intervjua.

"Kasper na Instagramu VS Kasper uživo", piše u opisu, a ubrzo su ispod počeli da se nižu komentari.

"Izgleda kao svaki lažov i manipulator", "Ali ima 50 godina i sebe zove Kasperom, a ne imenom", "Klasičan prevarant, ne mislim na fizički izgled", "Ali Kasper, pa ne bih se dopisivala već sa njim zbog imena", "Meni ova njegova faca budi jezu", pisali su nekadašnji tviteraši.

Inače, Kasper je otkrio pojedine detalje iz svog života i istakao da mu je velika želja da se ostvari kao roditelj.

- Da li bi bio normalan čovek da za 40 godina nisam imao brak iza sebe ili vezu. Ja nemam decu, to je moja najveća želja - rekao je on.

