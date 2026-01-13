SPECIJALNO NOVOGODIŠNJE IZDANJE EMISIJE 'AMI G SHOW'! U studio večeras u 21 sat stiže predsednik Vučić

Gosti novog izdanja najgledanije late night emisije "Ami G Show" nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Nova epizoda emisije "Ami G Show“ je na programu Televizije Pink danas od 21 sat.

Ognjen Amidžić će u specijalnom novogodišnjem izdanju ugostiti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pevačicu Anđelu Ignjatović Breskvicu, ministra finansija Sinišu Malog i voditeljku Sanju Marinković.

Gledaoci će imati priliku da vide predsednika Srbije u izdanju na koje nisu navikli.

Prazničnu atmosferu upotpuniće jedna od najpopularnijih mladih pevačica, od ministra finansija Siniše Malog se očekuju zanimljive anegdote, dok će posebnu dinamiku večeri dati voditeljka Sanja Marinković.

Smeh, muzika i novogodišnji duh — sve to vas očekuje u specijalnom izdanju emisije "Ami G Show".

Budite uz TV PINK i ne propustite ovo izdanje late night emisije “Ami G Show” od 21 sat.

Autor: S.M.