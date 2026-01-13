AKTUELNO

Domaći

SPECIJALNO NOVOGODIŠNJE IZDANJE EMISIJE 'AMI G SHOW'! U studio večeras u 21 sat stiže predsednik Vučić

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug ||

Gosti novog izdanja najgledanije late night emisije "Ami G Show" nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Nova epizoda emisije "Ami G Show“ je na programu Televizije Pink danas od 21 sat.

Ognjen Amidžić će u specijalnom novogodišnjem izdanju ugostiti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pevačicu Anđelu Ignjatović Breskvicu, ministra finansija Sinišu Malog i voditeljku Sanju Marinković.

Gledaoci će imati priliku da vide predsednika Srbije u izdanju na koje nisu navikli.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Prazničnu atmosferu upotpuniće jedna od najpopularnijih mladih pevačica, od ministra finansija Siniše Malog se očekuju zanimljive anegdote, dok će posebnu dinamiku večeri dati voditeljka Sanja Marinković.

Smeh, muzika i novogodišnji duh — sve to vas očekuje u specijalnom izdanju emisije "Ami G Show".

Budite uz TV PINK i ne propustite ovo izdanje late night emisije “Ami G Show” od 21 sat.

Autor: S.M.

