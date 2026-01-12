Naša pevačica čeka treće dete sa kolegom, a sada pokazala trudnički stomak: Evo kada joj je termin za porođaj (FOTO)

AKTUELNO

Naša pevačica čeka treće dete sa kolegom, a sada pokazala trudnički stomak: Evo kada joj je termin za porođaj

Pevačica Nikolina Kovač (35) čeka treće dete sa kolegom Sašom Kaporom, a sada je pokazala kako izgleda u poodmakloj trudnoći.

Naime, Nikolina je na Instagramu objavila fotografiju iz lifta dok je pozirala u kežual izdanju - džemperu, helankama i kaputu, dok je njen veliki, trudnički stomak bio u prvom planu, a mnogi su komentarisali da blista u trudnoći.

Foto: Instagram.com

Inače, Kovač je nedavno otkrila kada bi trebalo da se porodi i tom prilikom spomenula trudnu koleginicu Milicu Todorović.

- Termin moj za porođaj i Milice Todorović je tu negde. Razlika je možda desetak dana. Ako se zadesimo zajedno u porodilištu daću joj savete kao iskusnija. Pišemo i kuckamo se. Super se Milica oseća naročito kako trudnoća odmiče, onda tek osećaš da si trudan. Ali sve je to normalno - priča ona.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Saša je otkrio situaciju koja se desila tokom Nikolinine trudnoće i nasmejao sve.

- Nema šta ja bežim iz kuće. Ja obiđem krug, vratim se i kažem "Ćao živote". Bila je jedna situacija, ja sam otišao da radim, stiže mi ogromna poruka, roman. Ja čitam, čitam i napišem joj "Volim te". Ona meni vraća poruku, Saša ozbiljna sam. Ja joj napišem "i ja sam ljubavi", rekao je on.

