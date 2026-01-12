Stiže nam pojačanje: Prvi pokloni za bebu Dee Đurđević, trudna voditeljka pokazala iznenađenje i otkrila od koga je (FOTO)

Voditeljka jutarnjeg programa Televizije Pink, Dea Đurđević, čeka svoje prvo dete sa partnerom kojeg ne želi da predstavi javnosti, a koji je njena ljubav iz tinejdžerskih dana.

Dea je otkrila da nisu planirali bebu, ali da ih je Bog nagradio time što je ostala u drugom stanju.

Ona je sada podelila na Instagramu prvi poklon koji je dobila za dete, a stigao je iz fudbalskog kluba "Crvena Zvezda", čiji je voditeljka vatreni navijač.

- U ovoj godini nam stiže pojačanje u navijačkim redovima - napisala je Đurđevićeva.

Inače, Dea je tokom gostvanja u Premijeri vikend specijalu otkrila koliko ju je vest o trudnoći prodrmala i koliko je srećna zbog prinove.

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je ona.

Takođe, pričala je o ocu deteta i istakla da ju je on čekao sve ove godine koje nisu bili zajedno, budući da je ona imala dugu vezu sa kolegom Mladenom Mijatovićem.

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se videli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gde sam bila sve ovo vreme, ali eto isplatilo se sve - priča voditeljka.

Autor: N.B.