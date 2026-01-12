Najbolje je biti sam svoj gazda: Maja Marijana od hobija stvorila privatni biznis, otkrila šta sve ima u planu

Maja Marijana danas ne ističe sebe previše, jer mnogo radi na novim projektima. Pored muzike pevačica je pronašla i veliku strast, a to je pravljenje nakita.

Hobi je vremenom prerastao u uspešan posao na društvenim mrežama. Završila je školu za dizajn kože, a za Kurir je nedavno pevačica otkrila da nije slučajno što se baš u tom kreativnom pravcu našla.

- Imam još mnogo ideja i volela bih jednog dana da se samo time bavim. Najbolje je biti sam svoj gazda, a ne čekati da ti zvoni telefon sa novim poslovnim angažmanima - priznaje Maja.

Ipak, u odnosu na svoje brojne kolege, Maja nije od onih koje vole da budu u žiži pažnje bez razloga.

- Ne volim da budem u javnosti ako nemam nešto pametno da kažem. Trenutno radim na novim muzičkim projektima, i to me ispunjava - kaže pevačica.

Decenije na estradi donele su joj i brojne anegdote, a jednu od njih podelila je sa nama sa osmehom, prisećajući se trenutka koji bi, kako kaže, najradije zaboravila:

- Kad sam bila ultra mršava i zgodna, u jeku popularnosti, obukla sam neke pantalone i jedva čekala da svi vide kako mi stoje. Krenem na nastup, sva zamišljena i u oblacima, a nisam ni primetila da mi je šlic bio otkopčan. Taj isti dan, moja plesačica je pala iza bine, a da nismo odmah primetili, mogla je da se povredi, sva sreća nije. Jedva sam čekala da taj dan završim i odem kući - reka je Maja Marijana koja na sceni više voli da izgleda opuštenije, nego mnogo zategnuto.

- Često su mi neudobne kreacije koje nosim. Sa tim problemom se susreću moje koleginice, verujte mi najradije ne bih izlazila iz patika, one su mi najudobnije. Jednom sam obula patike, i dosta njih me je kritikovalo, ali baš me briga, svako ima pravo na svoje mišljenje - iskrena je bila pevačica.

Iako je poznata po svom prepoznatljivom zvuku i stilu, Maja kaže da joj se sve više dopadaju noviji muzički pravci. Otvorena je za saradnju sa mlađim kolegama, pa ne krije želju da jednog dana snimi duet sa Vojažem i Nućijem, što bi, smatra, bilo pravo osveženje za publiku.

Autor: N.B.