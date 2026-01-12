AKTUELNO

Domaći

Borkova žena grmi kako izgleda! Zbog zgodne plavuše svima popadale vilice: Njena haljina na punoletstvu sina oduše luksuzom (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Borko Radivojević, jedan od naših najpoznatijih harmonikaša večeras organizuje luksuzno slavlje povodom punoletstva sina Luke. Borko se potrudio da sve bude sa stilom dekorisano, a nema sumnje da će večeras ovom događaju prisustvovati veliki broj poznatih ličnosti.

Naime, među prvima je stigla pevačica Živkica Miletić, koja inače važi za kraljicu bakšiša.

Foto: Pink.rs

Pevačica Živkica Miletić bila je popularna tokom 80-ih i 90-ih godina kada je harala estradnom scenom svojim popularnim hitovima. Na jednom snimku od ranije može se primetiti kako Živkica za tri sekunde uzima više od 3.000 evra, tako što joj gosti lepe novčanice od 500 i 200 evra po telu, uglavnom čelu.

Veliku pažnju privukla je i supruga Borka Radivojevića, Milena, koja inače važi za lepu i zgodnu plavušu, a večeras je blistala u ekstravagantnoj plavoj haljini.

Video: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Borko Radivojević

#Harmonikaš

#punoletstvo sina

#supruga

#supruga Borka Radivojevića

POVEZANE VESTI

Domaći

Borko Radivojević pravi gala veselje za celu estradu, sinu slavi punoletstvo: Sve će biti izuzetno glamurozno

Domaći

DAJU DOZVOLU, PA SUTRADAN ZOVU I TRAŽE NENORMALNE PARE! Muzičar raskrinkao estradu: Starije kolege ne podnose mlađe

Domaći

ŠOK! Borko Radivojević na svadbi Uroša Živkovića uzeo 60.000 € bakšiša: Zbog ove lepotice samo su padali evri (FOTO)

Domaći

SRPSKA ŠAKIRA IZGLEDA KAO MILION DOLARA! Tea Tairović stigla sa suprugom Ivanom na proslavu rođendana ćerke Saše Matića, pogledajte kako izgleda (FOTO

Domaći

ČESTO SE BAKŠIŠ VRAĆA NA ROMSKIM VESELJIMA: Borko Radivojević o humanitarnom podvigu, estradi, porodici i zaradama: Ovaj dinar se teško zaradi, sve sa

Domaći

Borko Radivojević puca od ponosa! Okupio porodicu u Crnoj Gori, pa se pohvalio pravim vrednostima: Supruga i deca poziraju pored mora (FOTO)