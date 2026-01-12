Borkova žena grmi kako izgleda! Zbog zgodne plavuše svima popadale vilice: Njena haljina na punoletstvu sina oduše luksuzom (FOTO+VIDEO)

Borko Radivojević, jedan od naših najpoznatijih harmonikaša večeras organizuje luksuzno slavlje povodom punoletstva sina Luke. Borko se potrudio da sve bude sa stilom dekorisano, a nema sumnje da će večeras ovom događaju prisustvovati veliki broj poznatih ličnosti.

Naime, među prvima je stigla pevačica Živkica Miletić, koja inače važi za kraljicu bakšiša.

Pevačica Živkica Miletić bila je popularna tokom 80-ih i 90-ih godina kada je harala estradnom scenom svojim popularnim hitovima. Na jednom snimku od ranije može se primetiti kako Živkica za tri sekunde uzima više od 3.000 evra, tako što joj gosti lepe novčanice od 500 i 200 evra po telu, uglavnom čelu.

Veliku pažnju privukla je i supruga Borka Radivojevića, Milena, koja inače važi za lepu i zgodnu plavušu, a večeras je blistala u ekstravagantnoj plavoj haljini.

Autor: Nikola Žugić